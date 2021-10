Partizan bez kapitena u ABA ligi, Željko zabrinut! Obradovića brine jedna stvar pred nastavak sezone

Željko Obradović je analizirao predstojeći meč protiv Krke u regionalnom takmičenju.

Izvor: MN PRESS

Krenuo je paklen ritam i za košarkaše Partizana. Počeli su takmičenje u Evrokupu pa ih sada čekaju po dva meča u istoj nedjelji.

Uspjeli su da pobijede Hamburg u Njemačkoj, a sljedeći rival je Krka u okviru petog kola ABA lige. Meč se igra u subotu od 19.00.

Uoči te utakmice je strateg crno-bijelih Željko Obradović otkrio da je zabrinut za reakciju tima u ovako teškom rasporedu.

"Veoma interesantno za mene je da vidim kako će ekipa da odreguje, s obzirom da prvi put ulazimo u ovaj ritam igranja utakmica na tri dana. Priprema za utakmicu je apsolutno drugačija nego što je to bilo do sada i moramo da vidimo kako smo uspjeli da regujemo i kako će to izgledati protiv Krke, ekipe koja zaslužuje svaki respekt kao i svi timovi u ABA ligi. Probaćemo da neutrališemo njihove najbolje igrače, probaćemo da budemo na nivou na kom smo bili tokom posljednjih utakmica što se tiče napada i protoka lopte koji je iz utakmice u utakmicu sve bolji", rekao je Obradović.

Utakmica se igra u dvorani "Aleksandar Nikolić", a izvjesno je da će je preskočiti Zagorac.

"I ova utakmica je prilika da se napreduje i da pred domaćim navijačima pokažemo ono što nas je krasilo do sada, a to je borbenost i želja da se igra od prve do posljednje sekunde na isti način", poručio je Obradović i dodao da kapiten Zagorac najvjerovatnije neće igrati zbog bolova u leđima.

Centar Balša Koprivica je pohvalio narednog protivnika.

"Naša očekivanja kao tima je da iz utakmice u utakmicu budemo bolji. Krka je jako dobar tim, imaju par kvalitetnih pobjeda, igraju jako brzo i u stanju su da timski dobro šutiraju za tri poena. Naše je da napravimo neke korekcije u odnosu na prethodnu utakmicu protiv Hamburga, pošto igraju na sličan način. Želimo da u meč uđemo isto kao u meču Evrokupa, ali da u završnici budemo puno bolji", zaključio je Koprivica.