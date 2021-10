Teško je protiv ekipa sa većim budžetima, Partizan nije favorit u Evrokupu: Zoran Savić "spušta loptu" - I drugi su jaki

Dobro je počeo Partizan novu sezonu, ali ne žele euforiju.

Izvor: MN PRESS

Partizan je tokom ljeta angažovao najboljeg evropskog trenera Željka Obradovića i potpisao je još devet pojačanja, pa je cilj da se napadne učešće u Evroligi kroz ABA ligu ili Evrokup.

U oba takmičenja Partizan je sjajno startovao, tako da na Jadranu ima skor 4-0, dok je prvu evropsku utakmicu igrao protiv Hamburga u gostima i upisao pobjedu (107:97). Ipak, iako su mnogi proglasili Partizan za favorita u Evrokupu, sportski direktor Zoran Savić "spušta loptu" pred nastavak sezone.

"Ne mislim da smo favoriti. Imamo dobar tim, ali i druge ekipe su jake. Valensija i Virtus su se pojačali. Njihova jedina opcija da igraju Evroligu jeste Evrokup. Mi imamo i opciju u vidu ABA lige", rekao je Savić za špansku "Marku".

Sportski direktor Partizana vjeruje da će biti veoma teška sezona, a da posao oko dovođenja igrača nije završen.

"Ovo je najjači Evrokup ikada. Prilagođeni format je pozitivan. Svaka utakmica će biti važna jer će osigurati prednost domaćeg terena, što je ključno. Uložili smo mnogo napora da izgradimo najbolji mogući tim, mlad, u okviru naših finansijskih mogućnosti. Želimo da dovedemo još jednog centra", rekao je Savić i dodao:

"Komplikovano je takmičiti se sa ekipa sa većim budžetima. Više volim da imamo šest ili sedam igrača sa NBA potencijalom. Mnogo je lakše dovesti iskusnije igrače, ali to nije dobar put za srpsku košarku".

Savić je uspio da ubjedi svog kuma Željka Obradovića da se ovog ljeta vrati u Partizan, a kako sam kaže - imao je i finansijski bolje ponude, međutim presudila je ljubav prema klubu.

"Odrekao se mnogo novca. Bio je mnogo sigurniji u to da će da preuzme tim, nego što smo mi bili. Sa Željkom dolazi pritisak, ali to je ono što on želi", zaključio je operativac crno-belih-