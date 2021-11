Ljudski je reći ako nemate motiv, da dođe neko drugi: Nebojša Čović jasno rekao - Nešto veliko mora da se mijenja!

Prvi čovjek crveno-bijelih dotakao se mnogih tema.

Crvena zvezda i u narednom periodu ima jako težak raspored, a predsjednik kluba Nebojša Čović je pred ključne mečeve za svoj tim govorio za RTS.

On se osvnuo na trenutne rezultate tima i istakao da je raspored i sistem takmičenja nemilosrdan prema ekipi.

"Moram da kažem da smo očekivali da bude nešto malo bolje. Mi smo u Evroligi tipovali da zbog rasporeda imamo bar dvije pobjede u prvih sedam kola. Dobili smo Makabi u Tel Avivu i djelimično to poništili sa izdanjem ovdje protiv Albe. Idemo dalje, ali je izuzetno teško, naporno. Ekipa je odigrala za mjesec dana 11 utakmica, prešla je preko 16.000 kilometara što je prosjek 600 kilometara dnevno", rekao je Čović.

On je istakao da su povrede bile veliki problem tima u ovoj sezoni, a na sve to su se nadovezali problemi sa virusom korona kod prvotimaca.

"Taj raspored smo znali, ali ono što ne možete da planirate su povrede. Nama je od početka sezone devet igrača u povredama. Dobrić je došao iz reprezentacije povrijeđen, nakon toga su se povrijedili Davidovac, Lazić, Vajt, plus korona. Cirbes koji je vakcinisan je dobio koronu, Ivanović koji je preležao i dobio dvije vakcine izlazi iz korone. Nije devet igrača odjednom, ali smo u jednom trenutku imali pet-šest igrača van terena, što je veliki napor", dodao je predsjednik KK Crvena zvezda.

Postavlja se pitanje koliko je sadašnji sistem održiv i da li klubovi i igrači mogu da izdrže takav tempo takmičenja.

"Naročito imajući u vidu koronu. To ne zavisi od nas, ali da nešto veliko u organizacionom smislu u evropskoj košarci mora da se mijenja, to je neminovnost. Plus što mi iz regionalne lige zapravo nemamo po redoslijedu ulazak u Evroligu i Evrokup, imate jednu ogromnu anomaliju. Dobro, Zvezda je prvak pa je dobila vajld kard i to se preklapa, ali imate anomaliju da timovi koji su bili u polufinalu i finalu ne igraju nigdje, tj. pokušavaju da igraju FIBA takmičenja. Imate anomaliju da neko ko je igrao plej-aut pokušava da igra FIBA Ligu šampiona", smatra Čović i nastavio:

"U Evroligi se došavaju neke neobične stvari i mislim da je neminovnost da se nešto mijenja. Pritom mi nemamo mogućnost da imamo 18-19 igrača u ekipi. Mi sa ovih 14-15 imamo ogromne finansijske probleme. Izuzetno je teško. Ulazimo u situaciju da klubovi više troše nego što zarade. Ušli smo u tu spiralu, u ovom vremenu korone ne možete da očekujete ko zna kakve sponzore", smatra on.

On se osvrnuo i na finansijske mogućnosti kluba u uslovima virusa korona.

"Crvena zvezda mora da funkcionuše transparentno otkad sam ja došao. One priče oko bankomata i ostalo - da smo imali mogućnost da dođemo do većeg budžeta možda bi nam i neki rezultati bili veći. Ja to ne govorim iz aspekta kukanja, guraćemo dalje koliko možemo", rekao je Čović gostujući u Dnevniku.

Sada slijede izbori u klubu.

"Pošto su pred nama izbori u Crvenoj zvezdi i ljudski je reći da nešto ne možete i ako nemate izazov da neko drugi dođe ko to može ljepše. Za ovih deset godina osvojeno je 17 trofeja, plus juniorska Evroliga, plus dva finala juniorske Evrolige. Imamo postavljen i sistem i menadžment koji radi", završio je Čović.