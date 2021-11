Striptizete, oralni seks i rasizam - NBA trese ogroman skandal: Zaposlio pa otpustio Kokoškova, a ponašao se užasno!

Ako Robert Sarver ovo "preživi" na čelu kluba...

Izvor: Profimedia

Veliki NBA skandal izbio je pošto je ESPN objavio veliku priču o raznim prestupima i užasnom ponašanju vlasnika Finiks Sansa Roberta Sarvera.

Američki milioner je prema njihovom izvještavanju više puta rasistički vrijeđao igrače i zaposlene. Jedan od mnogih trenera koje je promijenio Sarver u Sansima Erl Votson se prisjetio momenta kada je vlasnik Sansa koristio reč "crnčuga" (nigger).

"Ali zašto Drejmond Grin može da dođe do terena i kaže "crnčuga"?", pitao je Sarver, na šta mu je Votson rekao da je neprikladno da on to govori.

Sanse je Sarver kupio 2004. godine, a od tada su se zaposleni u Finiksu susretali sa svim i svačim. Rasističke uvrede su bile stalne, a Sarver je imao čudan običaj da se hvali kako ga supruga oralno zadovoljava. Uz to je igračima Sansa i zaposlenima dijelio njene slike u bikiniju i pitao ih kakva su njihova seksualna iskustva sa suprugama. Takođe nije propuštao da pomene da koristi največe kondome koje može da kupi tokom seksa.

O odnosu sa zaposlenima govori dovoljno što je jednu ženu upitao "da li je ona njegovo vlasništvo", misleći na to da li radi za Sanse.

"Ovo je potpuno netačno i nikada nisam koristio takve reči. Riječ "crnču..." nikada nije prešla preko mojih usta",r ekao je Sarver na sve ove optužbe.

Njegovi zaposleni ne misle tako, a kada su se žalili na njegovo ponašanje on je odgovarao da ih "plaća mnogo novca kako bi trpili njegova sranja".

Brat sadašnje NBA zvijezde Blejka Grifina igrao je za Finiks u sezoni 2009/10 i on se prisjetio momenta kada ga je Sarver video u teretani. Vlasnik Finiksa je ugledao Grifinove glatke noge, pa ga je upitao:

"Da li briješ i jaja?"

Takođe i drugi igrači koji su nastupali za Sanse potvrdili su za ESPN da je to bilo redovno pitanje Sarvera!

Najbizarnija priča tiče se 2015. godine kada je Lamarkus Oldridž bio slobodan agent. San Antonio i Finiks su ga "juriIi", a Sarver je smatrao da bi bilo odlično da neka od lokalnih striptizeta zatrudni sa njim kako bi imao motiv više da zaigra za Sanse?

Ipak, ovo je za sada samo novinski članak i pitanje je da li bi svi sagovornici htjeli da svjedoče pred sudom. Ovaj skandal će svakako potresti NBA, ali pitanje je da li će Sarver biti prinuđen da odstupi iz Finiksa.