Ako prihvatim tu ponudu, neće me biti u Crvenoj zvezdi! Nebojša Čović otkrio dva problema, zbog ovoga slijede promjene!

Ponuda očigledno postoji, a ostaje da se vidi da li će biti prihvaćena.

Izvor: MN PRESS

Prvi čovjek KK Crvena zvezda Nebojša Čović gostujući na TV Prva pričao je o nedavnim najavljenim promjenama u vrhu Evrolige i glasinama kako bi upravo on mogao da zamjeni Đordija Bartomeua na čelu ovog takmičenja.

Prije svega je rekao da je ideja Evrolige koju je pokrenuo Bartomeu dobra, ali je naglasio da nezadovoljstvo klubova sadašnjim stanjem odavno postoji.

"Što se tiče njega, on će biti na čelu do ljeta, do juna, takav je dogovor je bio. To tinja, nezadovoljstvo klubova, sa pandemijom i situacijom u kojoj se klubovi nalaze je sve veće. Mislim da je to kulminiralo, a osnova svega toga je što klubovi troše više nego što zarađuju", rekao je Čović.

On je naglasio da je to problem svih, pa i klubova sa ovog prostora, jer je neodrživo da se više novca troši nego zarađuje. A drugi problem vezan je za suđenje.

"Druga stara tačka je to što su klubovi po definiciji nezadovoljni suđenjem. Kadrovska selekcija sudija, interesantno je analizirati te ljude. Ko je od nas dok smo bili mladi ikada imao ambiciju da bude sudija u sportu? Pa niko. Odatle mogu da se izvuku razni zaključci", dodao je on.

Na pitanje da li je dobio ponudu da se on nađe na čelu Evrolige odgovorio je da to nije prioritet, već stanje u Crvenoj zvezdi.

"Ja sam u kontaktu već dvadesetak godina i sarađujem sa svim tim ljudima, ne želim ništa da prejudiciram. Ali da postavimo stvari po redoslijedu. Da razmišljamo prvo o Crvenoj zvezdi jer Crvena zvezda i dalje nema rukovodstvo. Ja sam na funkciji nekakvog vršioca dužnosti, mada toga imate puno sada, to je moda. Ali to je kolektivni organ. Što se tiče Zvezde do kraja godine će se obaviti sve promjene, a tek onda idu razmišljanja o Evroligi. Dakle Crvena zvezda je prvi prioritet, Evroliga je drugi prioritet", otkrio je Čović.

Ukoliko se ipak desi da prihvati ponudu Evrolige i da bude prvi čovek ovog takmičenja, moraće da odstupi sa mjesta u crveno-bijelom klubu.

"Onda me neće biti u Crvenoj zvezdi, a ako ne prihvatim ni jednu ni drugu funciju to će značiti da moje zdravstveno stanje nije takvo da mogu da prihvatim funkcije koje sa sobom nose ogromne izazove, a uz te izazove fizički, psihički i svaki drugi napor", dodao je on.

Na kraju je naglasio kako ne želi da požuri sa odlukom, da ne bi kasnije izgorio u izazovu koji ne može da iznese.

"To nije ništa sporno, ali neki put ako ljudi dobro ne procjene, bez obzira što je to primamljivo, onda dobijete da vrlo brzo zagore, Po onom principu da pijetlovi koji ujutru prerano kukuriču brzo završe u supi", završio je Čović.