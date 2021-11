Obradovićeva poruka onima koji nisu igrali: Neka shvate!

Trener Partizana odgovarao na sva pitanja poslije evropske pobjede - o novom kapitenu, o starom kapitenu, o onima koji su igrali, o onima koji nisu i zašto nisu...

Izvor: youtube/printscreen/BC Partizan TV

Partizan je u Štark areni savladao Lijetkabelis odigravši još jednu uzbudljivu evropsku završnicu koju je odlučio Kevin Panter.

Poslije meča u kojima je njegov tim brzo sticao, pa ispuštao prednost, trener crno-bijelih Željko Obradović održao je opširnu konferenciju za novinare i na njoj govorio o utakmici, o odluci da četvoricu igrača ne koristi, da Nemanja Dangubić bude kapiten...

"Igrali smo u nekim trenucima veoma dobro, lako smo sticali dvocifrenu prednost, a onda smo i lako to ispuštali. Koncentracija je problem, nekad ne razumijemo kako tražim i želimo da igramo odbranu. Igrali smo protiv tima koji je večeras šutnuo 34 trojke i pobijedili. Hvala ljudima koji su došli da nas podrže", rekao je Obradović na konferenciji.

Upitan za odluku da Nemanja Dangubić bude novi kapiten, "Žoc" je odgovorio...

"Ne znam ko je bio kapiten u protokolu, Nemanja Dangubić je u ovom trenutku kapiten Partizana. Ništa specijalno se nije desilo, samo moja odluka. Kao i sve što se dešava oko tima, jedini čovjek koji ima odgovornost i kome je neko dao pravo da to radi sam ja. Znači, riješio sam da Dangubić bude večeras kapiten. Da li će biti samo večeras? Nemam pojma, otkud znam, to ćemo razmisliti, pa ćemo vidjeti."

Obradović nije koristio četvoricu igrača koji su ostali na klupi - dosadašnjeg kapitena Radeta Zagorca, Rodionsa Kuruksa, Dušana Miletića i Uroša Trifunovića.

"Njih četvorica nisu igrali, samo četvoricu sam koristio. To je sve normalno, jer živim sa tim ljudima 24 sata i radim i donosim isključivo odluke u interesu tima i kluba koji vodim. I moja odluka je večeras bila u tom smislu, ova osmorica koja su igrala su po onome što su radili na treninzima, kakvu želju imaju, zaslužili da oni budu ti da večeras iznesu tu utakmicu i iznijeli su. Na tome im čestitam."

Obradović je u dahu nastavio...

"To apsolutno ne znači da ovi igrači koji nisu igrali neće igrati u sljedećim utakmicama. Svako od njih je i te kako važan i svako od njih treba da zna da treba da bude spreman da doprinese timu, da li je to pet sekundi ili 39 minuta i 55 sekundi, sasvim je svejedno. Onaj ko nosi dres Partizana treba da bude spreman za to da se u svakom trenutku očekuje da da maksimum. To je jedini kriterijum i ko se bude tako ponašao, uvijek će imati priliku da igra."

Partizan nije uspijevao da prelomi rivala. Šta crno-bijeli nisu uspjeli da urade da mirnije privedu kraju meč?

"Oni su nudili, a mi nismo znali da uzmemo. Imali smo nekoliko puta lako vođstvo od 10 razlike, ali smo još lakše dozvoljavali njima da se vrate. Uz sve što pričam u pripremi utakmice, zovem na tajm-autima i zovemo sa klupe, uvijek je najveći problem dekoncentracija. Odbrana iziskuje ogromnu koncentraciju. U košarkaškoj utakmici ne možete da igrate 40 minuta na isti način. Pričam o primarnoj odbrani 'čovjek na čovjeka', ne pričam o promjenama odbrane, kao što su oni u posljednjem napadu stali na zonu, gdje smo mi odigrali dobro, imali otvoreni šut Glasa, a on nije ubacio. I to su oni uradili u svim utakmicama. Ne pričam o tome, već o odbrani 'čovjek na čovjeka'. Jasno je da su oni šuterski orijentisani tim i da mi u situacijama kada je preuzimanje i kada su blokovi kasnimo za igračima. Zašto? Na tome se stalno radi, gledamo video... Moramo da shvatimo da 10 poena razlike mora da bude ogromna prednost, a ne da za 30 sekundi imaš loš napad, a oni da ubace dvije trojke. To nam je osnovni problem."

Kao što je govorio i o četvorki koja nije igrala, Obradović je pohvalio mlade igrače koji su koristili šansu - Balšu Koprivicu i Gregora Glasa.

"Njihova želja za napretkom i načinom za koji treniraju govori o tome da zaslužuju da dobiju šansu i ako ovako nastave, nastaviće da se razvijaju kao igrači i biće sve bitniji. Ja insistiram na hrabrosti. Koprivica ne samo večeras, već i na nekoliko utakmica unazad pomaže timu. On je sposoban i da udari rampu, da bude pametan u napadu, da šutne spolja. Mali Glas ima i situaciju ne samo u igri za tri poena, već i 'jedan na jedan', kad probiješ u punom sprintu, pa šutneš, što je najteže u košarci. To je mnogo teško, ali on to ima u sebi."

Obradović je bio upitan i za eventualno pojačanje na poziciji centra.

"To je tema koja je neuporedivo više bila prisutna mimo mene. Da li treba da dovedem nekog igrača na poziciji 'pet' i da smanjim minutažu Balši Koprivici? To meni nema nikakvog smisla. A ovo na tržištu što se dešava, da potpisujemo samo da bismo potpisivali, to nikad nisam radio. Prvo, da bismo svi shvatili gdje živimo i radimo, ta priča o budžetima i parama, Bože me sačuvaj. Pod dva, imam igrače u timu koji razumiju košarku i onda kad dođe neko sa strane, znaće da je došao da nam pomogne. A ne da se pitaju da li je trener poludio što je taj došao. Ako bude na tržištu igrač na bilo kojoj poziciji... To kažem jer je sezona mnogo dugačka, a mi imamo problem sa hroničnim stvarima. Mali Madar je večeras imao veliku želju da igra pod injekcijama, ali sam mu rekao da mi je neuporedivo važnije njegovo zdravlje. On ima 20 godina i tek treba da igra košarku. Rekao sam mu da odmori i da se potrudimo da bude spreman za Budućnost."

Obradović je otkrio i da je Zagorac imao probleme.

"Rade Zagorac nije igrao protiv Andore jer je pet minuta pred meč osjetio da ga bole leđa i zablokirao, nije mogao. Isto mu se desilo i pred kraj jedne utakmice. To su problemi, a da bi izgurao sezonu u ovom ritmu od dvije utakmice sedmično potrebno je da imaš 12 igrača koji će moći da rade dobar trening i da imaš igrače u rosteru da ima neko da uskoči ako ti se desi nešto ovog tipa. Zato računam da će četiri igrača koja nisu igrala večeras shvatiti da treba da daju doprinos timu. Moja želja kao trenera je samo jedna jedina, kada bih mogao da svaku utakmicu koristim 12 igrača i da rasporedim minutažu, bio bih najsrećniji, ali to je nemoguće, to je utopija."

Da li svi igrači razumiju Željka Obradovića?

"Ja sam došao sa jedinom željom da vratim Partizan tamo gdje mislim da mu je mjesto. Igrači su ti koji treba da napreduju i očigledan je napredak kod nekih. Radimo i radićemo. Sve ću da uradim da pomognem, kao i cijelog života. Moja jedina uloga je da pomognem igračima i vodiću računa o interesima tima, vodeći računa o svakom od njih. Moj način rada je poznat svima, najotvoreniji sam za razgovor, za sugestiju... I za sebe mislim da imam još mnogo toga da učim. Ko hoće da napreduje i da razgovara, samo neka dođe", dodao je "Žoc" na kraju konferencije.