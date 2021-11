Kari će vratiti Jokića u reprezentaciju Srbije! Željko Obradović vjeruje u Pešića - to bi bila najveća pobjeda!

"Žoc" vjeruje da će novi selektor uspjeti da okupi najjači tim kada bude najvažnije. "To bi bila njegova velika pobjeda", rekao je Obradović.

Nikola Jokić otkrio je da se čuo sa selektorom Srbije Svetislavom "Karijem" Pešićem i tako je na radost svih ljubitelja košarke napravljen prvi korak da se najbolji igrač NBA lige vrati u srpsku reprezentaciju.

Naravno, ta tema doći će konkretnije na red tek narednog ljeta, pred Evropsko prvenstva 2022, a trener Partizana Željko Obradović izrazio je vjeru da će Pešić uspjeti da ubijedi najboljeg srpskog košarkaša da se vrati u nacionalni tim.

"Jokić je biser naše košarke, fenomen u svakom smislu i mislim da će Kari Pešić naći s njim zajednički jezik da opet igra za reprezentaciju. Ni u jednom momentu nisam govorio negativno o njemu kao igraču. Čak sam prije svega rekao da bi poslije objavljivanja spiska trebalo da sačekamo da vidimo ko će da se odazove Igoru Kokoškovu i žao mi je što je tako ispalo", rekao je Obradović gostujući na TV Prva.

Obradović razumije Jokićeve razloge koji su ga spriječili za nacionalni tim i smatra da bi okupljanje najjačeg tima bila prva, važna Pešićeva pobjeda na klupi.

"Uvijek ću ponoviti da je to najveća stvar, ali uvijek treba poći od toga ko može, ima i primjera braće Gasol koji su takođe preskakali neka takmičenja, ali ako u 20 godina preskočite dva-tri taklmičenja, to je razumljivo. Jeste se sve promijenilo u odnosu na ranija vremena, prije je reprezentacija bila odskočna daska i znam da igrači imaju program odmora, ali nadam se da ćemo pod Karijem Pešićem imati slučaj da najbolji igrači igraju za reprezentaciju i to će biti najveća pobjeda koju Kari na početku mandata može da ostvari".

"Znam koliko predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović ulaže u to zajedno sa (direktorom reprezentacije) Draganom Tarlaćem i znam da rade na tome. Imali smo prije mjesec i po dana sastanak sa njima u Savezu, gdje smo bili pozvani svi treneri i direktori ABA ligaša i mislim da je to bila izvanredna ideja.

Ponavljam, što se tiče mene i ljudi iz Partizana, uvijek sam spreman da pomognem reprezentaciji da svi zahtjevi budu ispoštovani", dodao je "Žoc".

