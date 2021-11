Omić i zbog Zvezde došao u ABA ligu - Znam ko me voli a ko ne! Centar jedva čeka mečeve sa bivšim klubom!

Alen Omić je pojačao Cedevita Oliimpiju i pričao je i o crveno-bijelima.

Izvor: MN PRESS

Dobila je Cedevita Olimpija veliko pojačanje. Stigao je Alen Omić.

Nekadašnji centar Crvene zvezde je u jednoj od prvih izjava po dolasku u Ljubljanu pričao o novom klubu, ali i o crveno-bijelima.

Podsjetimo, dok je igrao za tim sa Malog Kalemegdana snažni centar nije imao lijep prijem od jednog dijela navijača. To nije zaboravio.

"Biće mi motiv da igram protiv Zvezde. Znam ko me voli, a ko me ne voli. Moja ljubav je košarka, ne nacionalnost. Za Zvezdu sam dao sve za tih šest mjeseci koliko sam tamo proveo i otišao sam uzdignute glave", poručio je Omić za portal "BHBasket".

Spomenuo je i Partizan.

"Željko Obradović je jedinstven u svijetu košarke. Zbog njega se ABA liga više prati, Partizan se gleda više, svima je to zanimljivo sada. Naravno, to ne znači da Partizan može da kaže da je sve u redu, da imaju Žoca i da je to to, jer se na terenu sve osvaja. Svi znamo ko je Zvezda i kakav tim imaju, ali su tu i Budućnost i mi."

Pričao je centar rođen u Tuzli i o svom novom timu.

"Motiv mi je da se pokažem u Ljubljani, da vide svi da sam napredovao za ovih nekoliko godina u inostranstvu. Želim da osvojimo sve u Sloveniji, da budemo među četiri tima u ABA ligi i da prođemo među najboljih osam u Evrokupu. To su moje želje", zaključio je Omić.