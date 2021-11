Imali smo momenat kad smo mogli da ih stignemo! Radonjić pričao o povredi Kalinića i porazu - loši, meki, pričaćemo...

Bio je nezadovoljan igrom svog tima, ali je jasno rekao da je UNIKS trenutno bolja ekipa.

Izvor: YouTube/Printscreen/KK Crvena zvezda mts

Crvena zvezda je odigrala jedan od najlošijih mečeva u Evrolgii ove sezone i poraženi su od UNIKS-a 98:78 na domaćem terenu.

Od samog starta ekipa iz Rusije nametnula je svoj tempo i povela, sjajno su šutirali, a poslije meča je trener domaćina Dejan Radonjić naglasio da je kod njegove ekipe problem prije svega bio u odbrani.

"Defanzivno smo bili jako loši, meki u odbrani. Malo smo bili bolji u drugoj četvrtini, nakon toga su oni kontrolisali meč", rekao je na startu.

Ipak istakao je da je UNIKS u sjajnoj formi i da ih je u ovom momentu jako teško pobijediti.

"Oni su u sjajnoj formi već neko vrijeme i pobjede koje su imali u zadnje vrijeme su pokazale da imaju izuzetan kvalitet i sjajnu formu. Činjenica da su Milano savladali sa skoro 30 razlike je pokazala da imaju puno razloga da budu optimisti i naprave sjajan rezultat. Imali su sjajan meč, imali su kontrolu, šutirali izvandredno", dodao je on.

Sada je na njemu i ekipi da analiziraju šta je pošlo naopako u ovom meču.

"Nismo uspjeli da uđemo u konkretnost što ostaje da se dodatno analizira. Treba da gledamo naše greške, ali mora da se ponovo još jednom da su oni stvarno sjajna ekipa."

U jednom momentu druge četvrtine ekipa Dejana Radonjića prišla je na tri poena razlike, ali tada nije imala snage da prelomi utakmicu.

"Mi smo imali taj momenat u drugoj četvrtini kada smo mogli da priđemo. Nismo uspjevali poslije toga su oni sa par situacija povećali tu razliku. To im je dalo samopouzdanje da mogu da kontrolišu igru i dešavanja na terenu", dodao je on.

Nije strateg crveno-bijelih želio da zalazi u detalje, već je istakao da će zajedno sa svojim timom analizirati ovaj meč.

"Naravno da ćemo analizirati utakmicu, ali oni su odigrali jedan sjajan meč. Da li je to zbog naše slabosti ili njihovog velikog kvaliteta? To je pitanje. Ima tu puno stvari za diskusiju, ali o tome ćemo pričati u svlačionici", istakao je on.

Na kraju je prokomentarisao i povredu Nikole Kalinića koji je izašao sa terena nekoliko minuta prije kraja meča.

"Nije udarac sigurno, radi se o skločnom zglobu. Rano je, znaće se kasnije preciznije koliko je ozbiljna ta povreda", završio je Radonjić.

(MONDO)