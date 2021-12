Problemi u Igokei pred gostovanje Partizana! Bajić prekinuo trening!

"Statistički su loši u trojkama, ali ne smijemo da razmišljamo o njihovim procentima, već da budemo maksimalno skoncentrisani“, poručio je trener Igokee pred meč sa Partizanom.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Igokee i njihov trener Dragan Bajić nakon reprezentativne pauze vraćaju se obavezama u ABA ligi gdje ih očekuje možda i najteži mogući protivnik u ovom trenutku.

Ekipa iz Aleksandrovca će u subotu od 19 časova u Laktašima dočekati Partizan, trenutno vodeću ekipu ABA lige, uz Crvenu zvezdu.

Trener Partizana Željko Obradović pred ovaj duel govorio je pohvalno o ekipi Igokee, koja iz sezone u sezonu zna da bude "nagazna mina" ekipama koje se bore za sami vrh.

Igokea trenutno ima skor 5-4 u ABA ligi, a u ovaj meč ulazi sa dvije vezane pobjede, upisane protiv Mege i Zadra pred odlazak na pauzu.

Trener Igokee Dragan Bjaić pred ovaj duel prvo je govorio o svojoj ekipi.

"Kao trener sam od početka sezone osjetio miris svog tima. To je bila utakmica protiv Galatasaraja u Istanbulu. Iako smo poraženi osjetio sam da je to ono što ja želim kao trener. Nastavilo se protiv Mege u Laktašima , pa na gostujućoj pobjedi u Zadru. Nakon toga došla je reporezentatuvna pauza i vidjećemo koliko će to uticati na nas. Pokušali smo se sa ovih par treninga spremiti za ovu utakmicu", rekao je Bajić.

On je otkrio da pred duel sa prvoplasiranom ekipom ABA lige ima problema sa ekipom.

"Brine me što sam sa sinoćnjim treningom ostao bez četvorice igrača i morao sam da prekinem trening jer nisam imao dovoljno igrača da radim ono što sam zamislio. Dva igrača sigurno neće biti u konkurenciji, a stepen povrede ove druge dvojice ne znam, tek pred utakmicu ćemo znati. Mi treneri se nosimo sa tim stvarima i moramo da to prebrodimo i što spremniji da uđemo u utakmice".

"O snazi Partizana dovoljno govori njihov plasman na tabeli. Tim sigurno nije na nivou na kojem će biti u narednom periodu. To je novi tim sa novim trenerom i treba im vrijeme da se to sve sklopi. Ali uprkos tome bilježi dobre rezultate u dosadašnjem periodu. Tim je dobro posložen, prijeti nam opasnost sa svih pozicija, igraju razvorsno i mijenjaju petorke. Imaju dosta dobru rotaciju, jako agresivnu odbranu, mislim da su posvećeni igri čovjek na čovjeka. Prilagođavaju se dobro protivniku i znaju da promijene neke principe odbrane tokom utakmice. Mi moramo biti skoncentrisani i moramo se prilagoditi odbrani", rekao je Bajić.

On je upozorio da njegova ekipa ne smije da se hvata za neke naizgled očigledne nedostatke crno-bijelih.

"Partizan statistički loše stoji kad je šut za tri poena, ali ti igrači imaju domet da nas kazne šutom za tri poena u svakom trenutku. Ne smijemo se oslanjati na procente, već moramo da budemo skoncentrisani u svakom trenutku“, poručio je trener Igokee.