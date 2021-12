Imali smo iznenađenje u rukama, nisu krivi samo promašaji: Radonjić o porazu i povratku Vajta - to je kompleksna priča

Crveno-bijelima je malo falilo za veliki skalp u punom "Pioniru"

Izvor: Sport klub/Screenshot

Crvena zvezda je u dramatičnom meču izgubila od Barselone u krcatom "Pioniru", a trener srpskog tima Dejan Radonjić je odmah poslije meča čestitao rivalu pobjedu, žaleći za propuštenom šansom za trijumf.

"Čestitam Barseloni pobjedu. Napravili smo veliki broj grešaka u odbrani na startu, kao i u napadu sa lošim odlukama. Poslije toga bilo je bolje. Igrali su zaista dobro. Na kraju, imali smo šansu da pobijedimo, priliku da iznenadimo, promašili smo neke trojke, oni su pogodili, promašili smo slobodna bacanja, oni su pogodili... I pobijedili su", izjavio je on.

Da li se može dobiti ovako dobra ekipa sa 3/20 za tri i uz promašena slobodna bacanja?

"Analizirajući te podatke, treba reći da bismo imali boljim procentima mnogo veće šanse da savladamo tim kao što je Barselona. Bilo je tu i drugih grešaka, ne samo loših procenata, ali svakako sa boljim procentima sa linije bacanja i za tri, naše šanse bile bi mnogo veće. Bilo je tu i dobrih stvari, borili smo se, nismo se predavali, došli smo u poziciju da igramo završnicu u kojoj smo imali šansu da napravimo iznenađenje, ali u tim trenucima smo promašili, a oni su pogađali, ali bilo je tu i grešaka i bonus penala koje smo mogli da izbjegnemo, a koje su oni iskoristili. Mogli smo da šutnemo trojku i na manjoj razlici, ali šta je - tu je. Barselona je pobijedila i to je to".

Ognjen Dobrić ponovo nije bio u timu...

"Nije igrao ni prošlu utakmicu. Bio je bolestan, nije povrijeđen", objasnio je on.

Novak Đoković bio je zvijezda večeri, poslije utakmice su i igrači Barselone dotrčavali do njega da se slikaju.

"U svakom slučaju, bilo je veliko zadovoljstvo što je došao da nas bodri i naravno, kao i uvijek kada je dolazio pokazivao je emocije i bio je uz nas onako kako on to radi. Atmosfera je bila sjajna večeras i na kraju šteta što nismo taj mali ekstra trud napravili da dođemo do iznenađenja, što bi za ovakvu atmosferu bilo nešto fantastično".

Kada će Aron Vajt moći da igra poslije preloma ruke?

"Počeo je sa trenažnim procesom kako je planirano i procijenjeno je da ne želimo da ulazimo u fazu rizika. Od dana do dana ćemo donositi sud o tome šta se radi i treba ga očekivati vrlo brzo na parketu. Naravno, to je veoma kompleksna priča, s obzirom na pauzu i na težinu povrede. Vidjećemo kako će to da se razvija i nadamo se da će biti vrlo brzo na parketu, kao i Dobrić".

Za kraj konferencije, Radonjić je govorio i o onome što dolazi - duelu protiv Bajerna u petak od 20.45.

"Napori su ogromni, to je nešto što iziskuje velike potrebe da prevazilazimo sve to i to smo radili dobrim karakterom. Znali smo da nas čeka još jedan težak meč i Bajern je pokazao u dosadašnjem takmičenju da ima razlog da se nada visokom plasmanu. Potrudićemo se da se prije toga regenerišemo koliko je to moguće i da odigramo dobar meč".