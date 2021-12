Goran Zakarić najbolji sportista Republike Srpske u 2021. godini!

Krilni napadač Fudbalskog kluba Borac proglašen je za "najboljeg među najboljima"!

Izvor: Promo/Glas Srpske

Prvotimac Fudbalskog kluba Borac Goran Zakarić najbolji je sportista Republike Srpske za 2021. godinu u tradicionalnom, 67. Izboru dnevnog lista "Glas Srpske"!

Stručnim žirijem predsjedavao je selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić, a za razliku od prošle godine, kada je ceremonija održana u prostorijama Radio-televizije Republike Srpske zbog pandemije korona virusa, ove se smotra vratila u Banski dvor, uz ograničen broj prisutnih.

"Želim prvo da se zahvalim stručnom žiriju na ovoj nagradi, veoma sam srećan i zadovoljan što sam večeras ovdje izabran za najboljeg sportistu. Imali smo jednu dobru godinu, gdje smo stigli veliki zaostatak od 13 bodova za Sarajevom i mislim da smo napravili veliku stvar za grad Banjaluku, za Fudbalski klub Borac, kako ja, tako i moji saigrači, i ovim putem bih im se zahvalio. Zahvaljujem se svim bivšim i sadašnjim saigračima jer bez njih ovo ne bi bilo moguće, svim bivšim i sadašnjim trenerima, ljudima iz kluba koji su bili i koji su dan-danas ovdje. Želim da se zahvalim i svojoj porodici, roditeljima, braći, supruzi, ćerkicama, želim vam sve najbolje u novoj godini i nadam se da se vidimo još koji put ovdje", istakao je ovogodišnji laureat.

Predsjednik žirija Svetislav Pešić rekao je, u obraćanju prisutnima, da je za njega ova uloga predstavljala veliko priznanje.

"Ako na neke druge načine ne doprinosim sportu Republike Srpske, drago mi je da mogu da učestvujem bar u izboru najboljeg sportiste. Godina na izmaku bila je izuzetno izazovna zbog pandemije koja nas još uvijek preokupira, tako da sav uspjeh koji sportisti postižu u cijelom svijetu zaslužuju respekt. Ja sam neko ko je to doživio sve do današnjeg dana, u aktivnom sam odnosu sa sportistima. Čast mi je, čestitam na velikoj tradiciji, mi sportisti iz bivše Jugoslavije smo se uvijek divili sportistima koje je Banjaluka dala. Tu, prije svega, mislim na rukometaše koji su dok sam ja bio igrač predstavljali uzor i prvi postali prvaci Evrope u kolektivnom sportu sa ovih prostora. To je bilo 1976. godine, a onda smo mi ponovili taj uspjeh kao KK Bosna, tri godine kasnije", istakao je, između ostalog, Svetislav Pešić, pozdravivši i legendarnu košarkašicu Slađanu Golić, koja je rekorder po broju nastupa za Jugoslaviju sa 457 mečeva.

Najbolja sportska manifestacija je teniski čelendžer Srpska open, koji je u septembru održan 19. put po redu.

Najperspektivniji mladi sportisti Paula Kostić (karate), Marko Maksimović (tenis), Lazar Matić (džiju-džicu), David Vučić (plivanje), Milan Dobranić (džudo), Matej Rašić (streljaštvo), Zorana Sandić (tekvondo), Luka Ivičić (atletika), Lara Stanić (rukomet), Milica Đokić (košarka) i Njegoš Mihajlović (MeNeRaLi/skijanje)

Plakete za specijalne i paralelne veze Republike Srpske i Srbije završile su u rukama ministarke porodice omladine, i sporta u Vladi RS Sonje Davidović, selektora reprezentacije Srbije Svetislava Pešića, generalnog sekretara RSS Svetozara Stankovića i predsjednika RS RS Marinka Umičevića.

Plakete namijenjene ambasadorima sporta RS pripale su košarkaškom treneru Zlatanu Prešiću i bivšem kik-bokseru Nikoli Drobnjaku.

Plakete za doprinos i razvoj sporta uručene su direktorima ŽRK Borac i Kajak-kanu kluba Vrbas Darku Saviću i Nikoli Stankoviću, dok su plakete za paraolimpijski sport pripale Vladi Švraki (KKI Vrbas) i Harisu Eminoviću (Stonoteniski klub Vrbas).

Izvor: Promo/Glas Srpske

Nagradu za najboljeg trenera dobio je bivši strateg fudbalera Borca Marko Maksimović, koji je ove godine sa Banjalučanima osvojio drugu titulu u istoriji kluba, te postao najmlađi premijerligaški trener sa osvojenom titulom u bh. takmičenju.

Plaketa posthumno pripala je Nikoli-Braci Pavlišinu, proslavljenom rukometnom treneru i nastavniku fizičkog vaspitanja iz Banjaluke.

Plaketu za izuzetan sportski poduhvat godine dobio je Ognjen Kojić. Nagradu za najboljeg sportistu iz Republike Srpske dobila je reprezentativka Srbije u košarci Saša Čađo, dok je nagrada "Zlatno pero - Limun Papić" pripala Mladenu Stojanoviću, komentatoru TV Arena sport.

67. IZBOR DESET NAJBOLJIH SPORTISTA REPUBLIKE SRPSKE

1) Goran Zakarić (fudbal)

2) Nikola Bjelajac (plivanje)

3) Pavle Dujaković (karate)

4) Jelena Gajić (atletika)

5) Strahinja Erić (biatlon)

6) Dalibor Ilić (košarka)

7) Ivana Radović (odbojka)

8) Dušan Mačkić (kajak-kanu)

9) Sergej Maksimović (biciklizam)

10) Luka Perić (rukomet)