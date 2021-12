U životu nisam izgubio, a onda sam došao u Sakremento: Zarađuje 163 miliona dolara, ali muka mu je od Kingsa

Više ne može da podnese konstantne poraze.

Izvor: Profimedia

Sakramento Kingsi su godinama košmarna sredina u NBA ligi za igrače koji žele da igraju pobjedničku košarku i tako je i ove sezone.

Svi već napamet znaju tragičan podatak da "kraljevi" nisu igrali u plej-ofu 15 godina, da je to najduži niz bez plasmana u doigravanje, kao što znaju i da se ne nazire kraj toj agoniji tima iz Kalifornije.

Dieron Foks, eksplozivni plejmejker koga je Vlade Divac sa saradnicima odabrao kao petog "pik" na NBA draftu 2017. došao je u tim sa idejom da to promeni, ali to još ne uspjeva. Iako je za to ove godine dobio petogodišnji ugovor na čak 163 miliona dolara.

Sakramento i sada ima negativni odnos pobjeda i poraza (11-17), razišli su se sa trenerom Lukom Voltonom, ali ni pod vođstvom "ve-dea" Alvina Džentrija ne mogu da se saberu. Trenutno su u seriji od tri poraza, a posljednji je bio baš bolan - 101:124 protiv Toronta.

Foks priznaje da i dalje ne može da se navikne na toliko neuspjeha.

"Nisam izgubio dok nisam došao ovdje", rekao je Foks. "U prvih 18, 19 godina života, na svakom koraku u košarci sam nešto osvajao. Ne znam kako se to radi, da dođete u NBA ligu i da odjednom prestanete da se obazirete na to da li pobjeđujete. Svi pričaju kako ste plaćeni i bla, bla, bla...".

Foksu trenutna situacija veoma teško pada.

"Niko ne voli da izgubi, bez obzira na to na kom nivou igrate i na to da li ste plaćeni ili igrate za džabe. Niko ne voli da izgubi, jasno je da svi hoće da pobijede", rekao je Foks.

Ipak, djeluje da će morati da ode ako hoće pobjede. Ili da nađe način da igra bolje i da učini da njegov tim takođe zaigra bolje.