Jako je jednostavno, nije neka nauka! Trinkijeri u 3 rečenice otkrio zašto je Zvezda pobijedila - ključ su domaći igrači

Šef struke Bajerna bio je iskren, jednostavno je presudio domaći kvaltet.

Izvor: YouTube/Printscreen/KK Crvena zvezda mts

Crvena zvezda je savladala Bajern na domaćem terenu poslije sjajnog meča u "Pioniru". Tim Dejana Radonjića bio je bolji od ekipe Andree Trinkijerija, a Italijan je na kraju čestitao protivniku.

Istakao je da su oba tima igrala sjajan meč, ali su na kraju nijanse presudile.

"Čestitam Zvezdi, ovo je bila jako, jako teška utakmica. Oba tima su igrala nevjerovatno jako", rekao je strateg Bajerna.

Na pitanje da li je više očekivao od svoje ekipe u dosadašnjem dijelu sezone, iskreno je rekao da nije, s obzirom na sve kroz šta je njegova ekipa prošla,

"Mi smo 7/9, fale nam četiri igrača, igramo sa skraćenom rotacijom, igrali smo dva meča u 48 sati, imali smo devet igrača. Kad se situacija sa igračima normalizuje bićemo bolji. Počeli smo 0/4 sa pola ekipe van terena zbog kovida, danas je bila dobra utakmica. Nismo uspjeli, ali nema panike. Na duge staze se ovdje trči, ovo je maraton", rekao je Trinkijeri.

A razlog pobjede i snaga ovog tima Zvezde su prema njegovom mišljenju domaći igrači.

"Jer ima dobre domaće igrače, to je jako jednostavno. Nama fale dva domaća igrača koji su najboli i to je to. Nema tu velike nauke. Imaju super domaće igrače i stranci igraju sa njima", završio je Trinkijeri.