Kada napadate Zvezdu, kao da napadate vojsku: "Malina" o 47 razlike u Pioniru i dominaciji crveno-bijelih

"Koliko ovakav poraz znači igraču kao lekcija? Pametnom igraču znači dosta, a mlađim igračima izgleda da ne znači ništa", rekao je trener Borca.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda mts

Odigrali smo mnogo lošu utakmicu", prvo je što je rekao trener Borca Marko Marinović poslijeporaza od Crvene zvezde u "Pioniru".

Njegov tim je doživio rezultatski potop na terenu na kojem je Marinović svojevremeno igrao za Zvezdu, a konačna razlika bila je čak 47 poena. I to uz čak 18 trojki favorita.

Poslije meča, Marinović je govorio u svom, otvorenom stilu.

"Zvezda nam je održala lekciju borbenosti, požrtvovanja, muške, prave igre... U drugoj četvrtini smo u jednom trenutku uspjeli koliko-toliko da pariramo, ali početak treće četvrtine pokazao je neke naše stare boljke. Imamo mnogo, mnogo problema u organizaciji napada i to je rezultiralo ovakvom razlikom. U drugom poluvremenu nismo uspjeli da postavimo nijedan napad, što je problem koji vučemo cijele sezone. Nastavićemo da radimo na tome, imamo dosta igrača kojima je ovo prva godina na ovom nivou, ali nekako nismo bili dovoljno požrtvovani, nismo imali dovoljno žara... Zvezda je u svakom momentu željela više pobjedu nego mi. Moramo da se vratimo, da nastavimo da treniramo, da probamo da se dignemo što je prije moguće, ovo je bio težak poraz, ali i lekcija da neki igrači vide kako je na najvišem nivou. Zvezda igra jaku i čvrstu košarku, koja može nama da pomogne, da vidimo gdje smo u ovom trenutku. Poželio bih Zvezdi sreću u nastavku sezone", rekao je on.

Na pitanje da li su Zvezdini igrači bili impresionirani crveno-bijelima i da li im je to "vezalo ruke" od raspucanog starta domaćih, "Malina" je dodao...

"Vježbali smo odbranu, Zvezda je pogodila prvih četiri-pet šuteva i mnogo je teško igrati protiv Zvezde kada pogodi te šuteve. Kada napadate Zvezdu, kao da napadate vojsku. I mnogo je teško igrati kada Zvezda pogađa u takvim procentima, pogotovo kada nas 'rašire'. Kad smo sa minusa od 17 razlike stigli na šest-sedam poena primili smo trojku, pa dvojku i to su bili naši posljednji trzaji. Izuzev Lešića i Marinkovića, svim ostalim igračima je prva ili druga godina da igraju na ovom nivou. Moram da kažem samo to da su poslije cijele sezone Raša Đoković i Duda Sanadze odigrali prve minute ove sezone. To je dobra vijest za nas".

Borac je u ovom trenutku na 11. mjestu tabele ABA lige, sa skorom 4-8, a Marinović ukazuje na to da je doživio vjerovatno najteži poraz u trenerskoj karijeri.

"Kad sam ja igrao u Borcu uvijek sam imao ekstra želju protiv Zvezde i Partizana, tražio sam da budem u toj ekipi, ali da li taj nedostatak kvaliteta ili preveliki respekt je doprinio da ovako bude. Mislim da mi je ovo najteži poraz u trenerskoj karijeri, mislim da nikad nisam izgubio ovolikom razlikom. Pokušali smo, ali nedovoljno dobro".

"Koliko ovakav poraz znači igraču kao lekcija? Pametnom igraču znači dosta, a mlađim igračima izgleda da ne znači ništa. Moram što prije da se prebacim na neke nove principe, jer sam naučem da iz takve situacije izađem bolji, a naše mlađe generacije, imam i dva sina i nadam se da ću pokušati da ih vaspitam da budu kao ja, da sam gladan kad dođem na utakmicu i da mi bude privilegija što sam došao da igram protiv Zvezde, Partizana...", dodao je Marinović.