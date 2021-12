Šou u Evroligi: najveći preokret u istoriji? Barsa gubila 20 pred kraj, pa pobijedila Bivši plej Zvezde promašio pobjedu

Spektakularan meč odigrali su Barselona i Uniks u Španiji

Izvor: MN PRESS

"Najveći preokret u istoriji Evrolige!", objavila je euforično Barsa odmah poslije kraja spektakularne utakmice, u kojoj se zaista vratila "iz mrtvih": Barselona - Uniks 111:109 (27:28, 10:18, 20:28, 37:20, 17:15).

Devet minuta prije kraja, Barselona je gubila čak 20 poena razlike (57:77) protiv tima koji trenutno igra najatraktivniju košarku u Evroligi - Uniksa.

Međutim, to nije bilo dovoljno za pobjedu sastava Velimira Perasovića, jer je domaćin do kraja izborio produžetak, a u njemu trijumfovao u spektakularnoj završnici. Bivši plejmejker Zvezde Lorenzo Braun pokušao je da pogodi trojku uz zvuk sirene, ali nije uspio preko čuvara da "zaledi" Blaugranu.

Važno je naglasiti i to da Barselona sigurno ne bi pobijedila da nije skoro savršeno izvodila slobodna bacanja, koja je šutirala u velikom broju (42/44!). Mladi litvanski plejmejker Rokas Jokubaitis (21) dao je ogroman doprinos pobjedi Barselone sa 15 bitnih poena i pogocima u momentima odluke (za vođsvo Barse 110:107), litvansko krilo Rolands Šmits uhvatilo je bitan ofanzivni skok poslije prvog Barsinog promašaja sa linije penala - i to u produžetku, a Braun je navedenim pokušajem za tri mogao da sve to poništi.

Ipak, nije uspio da ubaci za senzacionalnu pobjedu gostiju, koje je uz njega (27 poena, sedam skokova i devet asistencija) vodio i kapiten Džon Braun sa 27 poena. On je na terenu proveo čak 41 minut!

Sa druge strane, najefikasniji među domaćima bio je Nikola Mirotić sa 29 poena i uz perfektan šut sa linije penala, a pratio ga je Kajl Kjurik sa 24 poena. Njih dvojica zajedno su izveli 24 slobodna bacanja i promašili samo jedno. Sa tim tandemom na čelu i uz veliki doprinos Jokubaitisa i Šmitsa, Barsa je ostvarila devetu uzastopnu pobjedu.

BARSELONA: Dejvis 2, Eksum 13, Šanli 5, Šmits 8, Oriola 4, Laprovitola 12, Kjurik 24, Jokubaitis 15, Mirotić 28 (13/13 sl. bacanja)

UNIKS: Spisu 2, Braun 21, Kenon 20, Braun 27, Brentli, Zajcev, Hezonja 18, Klimenko, Uzinski 3, Džekiri 5, Mejo 6, Voroncevič 2.