Čelik ostao sa samo pet košarkaša! U zeničkom klubu ne znaju kako će završiti polusezonu!

Čelik iz Zenice ima samo petoricu košarkaša na raspolaganju do kraja polusezone u šampionatu Bosne i Hercegovine.

Izvor: FENA/Vehid Begunić/arhiva

Ovo je potvrdio predsjednik Omladinskog košarkaškog kluba Čelik Goran Bulajić u izjavi za agenciju "Fena".

"Vitežanin Ranko Križanović više nije član Čelika, jer je danas dogovorio prelazak u federalnog A1 ligaša Travnik. On je korektno nazvao i izrazio želju da ide, jer nije siguran šta će se desiti s našim klubom, nakon što su nas prošle sedmice napustili Benjamin Bajramović i Anes Podojak. Nisam mu mogao ništa obećati, jer smo i s njima trojicom, imali samo osam igrača. To znači da smo sada samo sa pet igrača pa ne znam kako ćemo odigrati preostale dvije utakmice do kraja polusezone i početka prelaznog roka", istakao je Bulajić.

Ako tuzlanska Sloboda 8. januara zakaže utakmicu na svom terenu, vjerovatno će, podvlači Bulajić, biti registrirana službenim rezultatom u korist domaćina.

"Ne znam kako ćemo, s ovim brojem igrača, organizovati ni domaću utakmicu protiv Posušja. Do sada su nam tolerisali da počinjemo s osam igrača", dodao je prvi čovjek Zeničana.

Čelik je ove sezone odigrao 10 mečeva i zabilježio samo jednu pobjedu, pa je i zakucazan za posljednje mjesto na tabeli prvenstva BiH.

(mondo.ba)