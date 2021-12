Umjesto Pandže - dosadašnji pomoćnik: Predsjednik Čelika se nada - "Da ostane bar sedam igrača do kraja polusezone..."

Zeničani su u teškoj situaciji.

Izvor: FENA/Vehid Begunić

Dosadašnji pomoćni trener Čelika Bojan Stevanović predvodiće sa klupe zenički tim, najmanje do prvenstvene pauze, potvrdio je Feni predsjednik tog kluba Goran Bulajić.

Stevanović će zamijeniti Josipa Pandžu, s kojim se zenički klub ove nedjelje sporazumno razišao, a nakon kojeg je i nekoliko igrača napustilo Zenicu.

"Stevanović će pokušati da vodi do Nove godine ovo što je ostalo od seniorske ekipe, uključujući i domaće igrače koji su pod ugovorom, koji su registrovani u Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine te koji imaju pravo nastupa. Naime, osim kapitena Milivoja Božovića, s kojim smo sporazumni raskid dogovorili još u ponedjeljak, zajedno s Pandžom, sinoć je želju da napusti klub izrazio i Nedim Buza. Danas je to učinio i Haris Dedajić te Stefan Simanić, koji je svakako bio na pozajmici iz Igokee, a koja je tražila raskid ugovora. Još čekamo povratnu informaciju od Harisa Ćurovca", ističe Bulajić, koji se nada da će imati sedam igrača kako bi odigrali preostale utakmice do kraja polusezone, a najavljuje da će morati koristiti i juniore Denija Bilića i Nikola Martinovića.

Čelik je sa omjerom 1-5 na diobi posljednjeg mjesta, zajedno sa sarajevskom Bosnom Rojal i mostarskim Zrinjskim.

U nedjelju ih očekuje gostovanje u okviru 8. kola kod bijeljinskog Radnika.

