HIT: Koji je najveći Jokićev uspjeh? Edin se uhvatio za glavu! Jokićev odgovor nasmijao sve - znate šta je dužijanca?

MVP nagradu nije ni pomenuo!

Izvor: YouTube/Arena sport TV

Nikola Jokić je u intervjuu za TV Arena sport govorio o svojoj karijeri, počecima, osvojenim vrhovima, a u jednom trenutku je dobro nasmijao voditelje Nenada Kostića i Edina Avdića. A, vjerovatno i sve koji su gledali taj razgovor.

Na Koletovo pitanje - koji je njegov najveći sportski uspjeh u karijeri, Jokić je dao odgovor koji je neke iznenadio, a neke vjerovatno nije. Ukratko, nema veze sa košarkom.

- Nikola, koji ti je najdraži rezultat koji je postigao u sportu?

"Dužijanca. To je jedna konjska trka...", rekao je Jokić, a Edin se uhvatio za glavu i nasmijao zajedno sa Koletom. Nikola je potom obrazložio odgovor...

"Moj prijatelj je osvojio tu trku, to je u dva trčanja, tradicionalna trka u Subotici. Velika je trka. Prvi put je osvojio prije 30 godina, a prošle godine je osvojio sa mojim konjem. Lijepo priznanje za mene. To je možda moja najveća pobjeda u konjarskoj karijeri. Imao sam jednu pobjedu u Mađarskoj, Sprinter kup. Uz to i olimpijske igre, srebro".

A, MVP nagrada?

"I MVP...", dodao je Jokić uz osmijeh.

Poznato je da je konjarenje velika Jokićeva ljubav i da tokom ljeta odmah poslije dolaska u Sombor ode pravo kod konja. Na trkama provede dobar dio odmora i odavno je poznato koliko uživa u štali i kada je kraj omiljenih životinja.