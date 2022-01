Jokić nije seksi, iako se Natalija neće složiti! Trener nasmijao sve, pa otkrio sjajan detalj: To samo da vidite!

Trener Denvera dugo pričao o Srbinu - evo zašto je najpotcijenjeniji MVP NBA lige!

Denver je doživio šokantan poraz protiv Klipersa, iako je u trećoj četvrtini imao vođstvo od 25 poena (59:34). Konačan rezultat u Los Anđelesu bio je 87:85 za domaćina, koji je učinio sve da Nikola Jokić ne primi loptu kad se lomio meč.

Trener Denvera Majkl Meloun vidio je u tome ključni razlog poraza svog tima.

"Važnije od izgubljenih lopti bilo je to da smo imali stvarno dobrog igrača kome nismo mogli da dodamo loptu. Imali smo momke u timu koji su bili nervozni kad se pojavio pritisak i neprihvatljivo je svaki put kad izgubite poslije vođstva od 25 razlike u drugom poluvremenu. Ali ako ne možete da dodate loptu Nikoli Jokiću, to je veliki, veliki problem".

Meloun je bio upitan i za to kako je poraz uticao na tim, koliko su igrači bili šokirani onim što se dogodilo.

"Ovakvi porazi me drže budnim danima. A mislim da današnji NBA igrači brinu o tome gdje će večeras da izađu. Nisam bio sa njima nakon što smo kratko razgovarali", ljut je bio Meloun.

Ipak, kada su ga pitali za Jokića, prošle noći je govorio sasvim drugačije.

"Nikad ne uzimamo zdravo za gotovo to što je tu. On je MVP koji dobija najmanje poštovanja od svih kojih mogu da se sjetim, ako pogledamo koliku pažnju dobija. Ali, ako pogledamo koliko je on konstantan, vratimo se na NBA 'babl', na prošlu i ovu sezonu. Ostali smo bez Mareja, Portera, Dožera i zbog toga onda njegov učinak postaje još nevjerovatniji. Nikad ne leti previše, nikad ne pada prenisko. Znamo šta ćemo dobiti od njega svake večeri i to je za mene definicija veličine i zato je Nikola jedan od najboljih u ligi", rekao je Meloun.

Na pitanje da objasni to da Jokić ne dobija poštovanje, Meloun je dodao...

"Posmatram u cjelini. Nikola Jokić nije seksi. I nema ništa takvog oko njega. Njegova žena se možda ne složi sa mnom, ali stvar je u tome da on nije seksi za ljude", rekao je trener i nasmijao sve u sali. "Ali ako ste pravi zaljubljenici u košarku i ako volite košarku koja se igra na pravi način, onda ćete poštovati Nikolu. Ali, on nije neko ko će biti u 'hajlajtsima' jer je zakucao preko nekoga, neće blokirati šut i poslati loptu u treći red. Ali, ako cijenite dodavanje, koeficijent inteligencije, čitanje igre, poentiranje, organizaciju igre... Drago mi je što konačno počinju da mu priznaju da je dobar defanzivac, u čemu se mnogo poboljšao posljednjih godina".

On je otkrio i zanimljiv detalj.

"Taj njegov konstantni rad. Volio bih da možete da vidite naše zagrijavanje za trening. On prolazi kroz to žešće od svih. Za svaku utakmicu radi više od svih. On daje najbolji primjer jer je najveći igrač i aktuelni MVP, ali je i najveći radnik u timu. Nevjerovatne su njegove brojke, bez obzira na to ko igra protiv njega. Nevjerovatna je njegova efikasnost".

Kako vidi dalji razvoj Nikole kao vođe tima?

"Bio je nevjerovatan. Kada zastanete i pogledate šta mu se sve dogodilo, oženio se, dobio prvo dijete... Oni oko nas koji imaju malu djecu znaju da su to momenti koji mijenjaju život. Nekad je odlazio sa terena da igra igrice, sada odlazi kući da bude tata. To je dodatak njegovim odgovornostima, a kada pričamo o timu i povrijeđenima oko njega, nema zabrinutosti. Ja radim svoj posao, a Nikola ima sposobnost da sve oko sebe učini boljim. To je za mene takođe definicija velikog igrača. On to radi u posljednje četiri godine bolje od bilo koga u ligi", dodao je Meloun.