Tristan Vukčević je odradio prvi trening sa prvotimcima Partizana.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Partizan je dobio veliko pojačanje, i to ni manje ni više nego iz Real Madrida! Stigao je mladi srpski krilni centar Tristan Vukčević.

Već je ovaj 18-godišnji krilni centar pričao o dolasku u crno-bijeli tabor, a sada je otkrio šta je radio na prvom treningu sa ekipom.

"Bilo je super, sad sam trenirao sa saigračima, malo sam vježbao akcije i malo je bilo teretane", rekao je Vukčević.

Kao i kod svih koji su ove sezone došli u Partizan presudni faktor je bio Željko Obradović. Svi hoće da rade sa najboljim evropskim trenerom svih vremena.

"Kao što smo rekli i ranije on je najbolji trener i od njega ću mnogo da naučim. To je bio najveći razlog da dođem ovdje, kao i to što je Partizan kao i Real Madrid veliki klub", iskren je bio Vukčević.

Pogledajte slike prvog treninga Tristana Vukčevića kao igrača Partizana:

Vidi opis FOTO: Tristan Vukčević prvi put u dresu Partizana: Tata je igrao za Zvezdu, ali mu je drago što sam crno-bijeli! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 1 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 2 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 3 / 31 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 4 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 5 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 6 / 31 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 7 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 8 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 9 / 31 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 10 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 11 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 12 / 31 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 13 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 14 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 15 / 31 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 16 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 17 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 18 / 31 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 19 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 20 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 21 / 31 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 22 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 23 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 24 / 31 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 25 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 26 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 27 / 31 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 28 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 29 / 31 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 30 / 31 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 31 31 / 31

A šta navijači mogu da očekuju od njega?

"Da dam što više od sebe na utakmicama. Ja ću da šutiram, dodavaću ekstra pasove, pomagaću ekipi da pobijedi na svaki način. Hoću da dam sve od sebe na treningu i da onda dobijem šansu od trenera Obradovića igram najbolje moguće", rekao je on.

Kada je došao u Partizan rekao je da od ranije poznaje Uroša Trifunovića, a sada je istakao da će mu biti lakše da se uklopi u ekipu koja ima toliko mladih igrača.

"To je baš dobro za mene što su sve to mladi igrači i mogu da se družim sa njima i van terena."

Tristan dolazi iz košarkaške porodice, a njegov otac Dušan je devedesetih nosio dres Crvene zvezde. Ipak, to nije bio nikakav problem.

"On je uvijek sa mnom, bilo da sam otišao u Zvezdu ili u Partizan, on je uvijek na mojoj strani. Za njega je super bilo što sam došao u Srbiju i u Partizan", otkrio je Vukčević.

(MONDO)