Partizan ima najbolje navijače u Evropi! Željko se oduševio, pa poručio: Profesor Nikolić me naučio najvažniju stvar!

Željko Obradović nije krio zadovoljstvo poslije pobjede. Prvo se obratio publici, pa je onda pričao o nekim detaljima sa utakmice.

Partizan je uspio da se iskupi za poraze i greške iz nekih prethodnih mečeva i da dođe do važne pobjede u Evrokupu.

U "Pioniru" su savladali Andoru (95:70), a Željko Obradović je imao dosta razloga za zadovoljstvo. Kako zbog igre, tako i zbog podrške sa tribina.

Poslije utakmice je trofejni stručnjak sa osmijehom na licu analizirao meč, protivnika, a posebno je pričao o publici.

"Oni su pobijedili Real Madrid i Huventud, tako da ima više razloga za zadovoljstvo. Čestitam mojim igračima, a posebno navijačima koji prave nevjerovatnu atmosferu", počeo je Obradović.

Ovog puta je šut mnogo bolje služio srpski tim.

"Utakmica je drugačija ako pogađaš otvorene šuteve, čini mi se da smo za tri u drugom dijelu šutirali 7/12. Imali smo izvanredna tri treninga, što sam rekao u najavi i igrali smo kako smo trenirali. Samopouzdanje se dobija kroz dobar trening i tako moramo da nastavimo. Čestitam ekipi na tome što su bili koncentrisani, fokusirani."

Poslije pohvala je pričao i o nekim sitnicama koje moraju da poprave.

"Imamo tu neke probleme koje moramo da objasnimo igračima, prije svega detalji iz odbrane. Napad takođe, gdje je protok lopte mogao da bude bolji. Posljedica ubačenih trojki je dobar raspored na terenu. Druga stvar je to što smo išli na skok. Andora je bila limitirana sa dvojicom visokih koji nisu ni došli i treći centar koji je bio na klupi i nije ulazio. Išli smo na skok i to je bilo bitno. Važna pobjeda za nas."

Navijači su poslije svega imali poruku za igrače, pjevali su "Kup je naš".

"Imamo još jednu utakmicu do Kupa, da probamo da budemo zdravi i spremni, idemo u Niš sa velikim ambicijama. Još jednom moram da istaknem, a ne mogu da ne čujem i ne vidim, moram da se zahvalim navijačima na fantastičnoj podršci. Ovakvu podršku nema nijedan klub u Evropi. Zato moramo na svakoj utakmici da damo više od maksimuma, oni to zaslužuju."

Jedna od najzanimljivijih situacija dogodila se u posljednjim sekundama treće četvrtine. Madar je pogodio trojku, a onda se okrenuo ka publici, nije pratio Mekintajera koji je stigao da šutira, ali ne i da pogodi.

"To su stvari o kojima pričam, on je dijete od 20 godina. Svjestan sam da je radostan, odigrao je dobar meč. Komunikacija između njih i navijača mora da postoji, ali prvo mora da igra, pa da slavi. To su stvari koje iskusan igrač sebi vjerovatno ne bi dozvolio, ali je on mlad."

Poslije meča protiv čačanskog Borca je Željko imao dosta kritika na račun mladih igrača, sada je upravo njih hvalio.

"Ne radim to da bih provocirao nekoga. Ja sam trener i dio mog posla je da ukažem na greške i da govorim o dobrim stvarima. Danas je bilo obrnuto, imam više razloga za zadovoljstvo. Ponavljam, tri dobra treninga smo imali i to je direktna posljedica ovako dobrog meča. Nikada nisam gledao kroz prste, face ili brojeve na dresu. Zvao se Janko, Marko, Kevin ili Zek, meni je svejedno. Greška se ukazuje i ispravlja. Kada sam počeo prije 30 godina mene je pokojni profesor Aleksandar Nikolić naučio da je korekcija grešaka jedna od najvažnijih stvari u našem poslu i nastaviću to da radim", zaključio je Obradović.

