Hrvat zna zašto je Zvezda pobijedila - 11 lopti presudilo! Kritikovao Hezonju, hvalio crveno-bijele

Jednostavno, Zvezda je bila bolji rival.

Izvor: YouTube/Screenshot/ BC UNICS Kazan

Crvena zvezda je iznenadila Uniks na gostujućem terenu i poslije ubjedljivog poraza od 20 razlike u "Pioniru" u prvom dijelu sezone uspjeli su da savladaju Ruse u Kazanju.

Poslije meča Dejan Radonjić je bio jako zadovoljan, a Velimir Perasović je sa druge strane priiznao da su crveno-bijeli bili bolji tim.

"Prvo čestitam Crvenoj zvezdi. Danas su bili bolji tim. Od početka su vrlo jako ušli u meč i na kraju su imali više koncentracije i odigrali su pametno u napadu. Ukrali su nam 11 lopti. imali smo 12 izgubljenih lopti, tako da je svaka naša izgubljena lopta proizvod njihove jake odbrane", počeo je Perasović.

Nedostajao je njegovom timu bivši plej Crvene zvezde Lorenco Braun, ali to nije razlog poraza.

"Lorenco Braun je za nas svakako bitan igrač. Danas nije bio sa nama, ali drugi igrači su bili tu i imali su šansu da oni dobiju meč. Neću da pričam o onima koji nisu igrali", jasan je bio hrvatski stručnjak.

Samo nekoliko dana prije ovog meča Uniks je odigrao duel sa CSKA koji se završio tek poslije tri produžetka, ali Perasović je istakao da umor nije bio prisutan u njegovoj ekipi.

"Vjerovatno je uticalo, ali znate, profesionalci smo. Imali smo dovoljno vremena da se odmorimo i došli smo na ovaj meč u dobroj formi. Nije to razlog poraza već to što smo igrali protiv jakog tima koji je bio bolji od nas", dodao je on.

Mario Hezonja jeste bio najbolji igrač Uniksa na ovom meču, ali je bio i vidno nervozan.

"U mnogo momenata meča nije igrao onako kako bih ja volio, ali on je bitan igrač za nas. Imao je neke dobre i neke loše mečeve. Nije samo Mario Hezonja problem, kao tim nismo odigrali dovoljno dobar meč", završio je svoje izlaganje Perasović.