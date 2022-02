Banjalučani stigli do nove pobjede: Borac pregazio Lovćen sa 27 poena razlike!

Košarkaši Borca su u dvorani Borik savladali formalne domaćine rezultatom 71:98.

Izvor: ABA liga 2/Dragana Stjepanović

Košarkaši Borca su u okviru 10. kola Druge ABA lige, u dvorani Borik, savladali ekipu Lovćena rezultatom 71:98. Crveno-plavi su od samog početka nametnuli svoj tempo te nisu dopustili ekipi sa Cetinja da naprave iznenađenje.

KK Lovćen – KK Borac 71:98 (18:26, 17:29, 18:24, 16:19)

Košarkaši Borca su utakmicu otvorili serijom 8:0. Nastavili su Banjalučani sa dobrom igrom te su nakon šest minuta igre imali prednost od 9 poena što je primoralo trenera gostiju Petra Jovanovića da pozove tajm-aut. Srđan Gavrić trojkom dvije minute prije kraja prve četvrtine diže publiku na noge te vodi Borac na +12.

Gosti su do kraja uspjeli da smanje prednost Borca te je rezultat nakon prve četvrtine glasio 18:26.

Lovćen je, nakon dva poena Reljića, na samom početku napravio mini-seriju od 6:0 te su prišli na četiri poena zaostatka. Borac je brzo uzvratio serijom 9:0 te su nakon četiri minute igre u drugoj četvrtini stigli na 13 poena prednosti. Tri minute prije kraja rezultat je glasio 47:32 u korist Banjalučana.

Do kraja prvog poluvremena crveno-plavi su uspjeli stići do +20.

Prvo poene u nastavku postigao je Bogdanović, da bi zatim Kaningem uzvratio trojkom. Nakon tri minute igre crveno-plavi su stigli do plus 26 što je bila najveća prednost u toku meča do tog trenutka. Poenima Kondića na 1:40 prije kraja treće dionice Banjalučani stižu do 30 poena prednosti.

Na kraju treće dionice rezultat je bio 53:79.

U posljednjoj četvrtini nije došlo do značajnije pobjede te su crveno-plavi upisali devetu pobjedu u deset utakmica Druge ABA lige.

Košarkaše Borca sada očekuje utakmica sa Leotarom u finalu Kupa RS, u slučaju pobjede ide u finalni turnir Kupa BiH gdje su se već plasirali Igokea, Sloboda i Široki.

Najefikasniji u redovima Borca bili su Kondić sa 20, Gavrić 14, Kaningem 12, Janković 10 te Bošković 9 poena. Kod ekipe Lovćena Vošington je postigao 20 te Hadžibegović 14 i Kusovac 11 poena.

Treba dodati kako Borac na ovoj utakmici nije mogao računati na kapitena Draška Kneževića koji ima problema sa povredom.