"Utakmicu smo dobili defanzivno!" Bajić poslije veoma važnog trijumfa nad Mornarom: Na pauzi sam sugerisao momcima...

Šta je u odjavi meča sa Crnogorcima rekao trener Aleksandrovčana?

Izvor: ABA liga/Nikola Vuruna

Ekipa Igokee m:tel stigla je večeras do jedne od najvažnijih pobjeda u bici za plasman u plej-of.

Aleksandrovčani su trijumfovali nad ekipom Mornara-Barsko zlato rezultatom 70:57, te stigla do omjera 10-9 i pete pozicije, dok je Mornar kao desetoplasirani na učinku 7-11.

"Sigurno da je ovo velika pobjeda za nas. Čestitam momcima na sjajnom poslu koji su odradili večeras. Ekipi Mornara i mojim prijateljima želim puno sreće u nastavku sezone, da ispune što su zacrtali i da budu zdravi na prvom mjestu, kako oni, tako i igrači. Što se tiče same utakmice, moglo se primijetiti da je bilo dosta tvrdo i nervozno sa obje strane. Sam broj poena, pogotovo u prvom poluvremenu, govori da su se dešavale stvari koje nisu uobičajene za oba tima", istakao je trener Igokee m:tel Dragan Bajić na konferenciji za novinare.

Strateg tima iz Aleksandrovca djelimično je zadovoljan prvim dijelom, a onda je u drugom sve "leglo" na svoje mjesto.

"Mogu da budem zadovoljan onim što je moj tim radio defanzivno, ako znamo da smo primili 31 poen u tom periodu. Međutim, što me je zabrinjavalo, a što je plod dekoncentracije i nervoze, jeste to da je Mornar imao dosta ofanzivnih skokova nakon 'ničijih' lopti. Tu je, naravno, i još jedan momenat, a to je da smo u prvom poluvremenu izvodili bacanja 3 od 10. Ritam napada nam je poremetila i zonska odbrana Mornara, gdje mi nismo imali tečnost da stignemo do lakih poena. Na pauzi sam rekao momcima da moramo da iskontrolišemo te 'ničije' lopte, da ih hvatimo i da onda pokušamo da iz tranzicije što prije došemo do laganih poena. To se i dešavalo u drugom dijelu, gdje smo kontrolisali te stvari. Dosta smo trčali u leđa ekipi Mornara i postizali dosta lakih poena, posebno u toj četvrtoj četvrtini gdje smo napravili tu veliku seriju i riješili meč u našu korist. Zadovoljan sam pristupom, još jedna defanzivno dobijena utakmica, primili smo samo 57 poena što pokazuje da je ekipa bila na visini zadatka kada je u pitanju dogovor u pripremi za meč", poručio je Bajić, koga sa izabranicima sljedećeg vikenda očekuje završni turnir Kupa "Mirza Delibašić" u dvorani Borik, gdje će Igokea braniti trofej osvojen prošle sezone.

"Imamo sedam dana da se spremamo za to i ja se nadam da će pehar ostati u našim vitrinama."

(mondo.ba)