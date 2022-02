Goran Lojo nakon pobjede nad Japanom: "Ponosni smo na ovu utakmicu, sve zasluge idu košarkašicama"!

BiH je u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo savladala ekipu Japana rezultatom 87:82.

Izvor: FIBA

Ženska košarkaška reprezentacija savladala je ekipu Japana u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo te priredila svojevrsnu senzaciju ako uzmemo u obzir da su Japanke na prošlim Olimpijskim igrama zauzele drugo mjesto.

Meč je obilježio preokret u režiji naših košarkašica u zadnjoj četvrtini, a zadovoljstvo nakon utakmice nije krio ni selektor Goran Lojo.

"Bila je ovo jako dobra utakmica ponosam sam na svoj tim. Juče smo odirali jako lošu utakmicu, ali smo uspjeli da se vratimo jači danas i da pobijedimo drugu najbolju reprezentaciju na svijetu sa prošlih Olimpijskih igara. Bilo je zadovoljstvo igrati u Osaki i ponosni smo na ovu utakmicu te sve zasluge idu mojim košarkašicama", rekao je Lojo.

Najbolja košarkašica BiH i danas je bila Džonkel Džons koja se sa 36 poena i 22 skoka odigrala odličnu utakmicu.

"Kao što je i trener rekao nismo odigrali dobru utakmicu protiv Kanade i nismo dopustili da nas ta utakmica poremeti. Imali smo priliku da danas igramo ponovo i da to ovog puta učinimo kako treba. Obukli smo dresove i shvatili da predstavljamo državu i da zbog toga moramo da damo sve od sebe", rekla je Džons te dodala:

"Izuzetno sam srećna zbog rezultata i borbe koju je pokazao ovaj tim. Svi su dali sve od sebe te odigrali najbolje koliko znaju i umiju što je rezurtiralo pobjedom".

Odlučila je da izdvoji jednu saigračicu za koju smatra da joj se ne daje previše poštovanja.

"Matea Tavić nema poštovanje koje zaslužuje. Ona je vođa ove ekipe i zaslužuje više poštovanja. Samo to želim reći", zaključila je Džons.

Na pitanje novinara šta je ključ ovog nevjerovatnog preokreta Lojo je rekao:

"Nismo se predali i ako smo cijeli meč bili u zaostatku te i ako je Japan bio odličan iz šuta za tri poena. U prvom poluvremenu su pogodili 12 trojki iz 24 pokušaja i držali su taj učinak sve do zadnje četvrtine. Plan nam je bio da ih zaustavimo, ali to nije bilo moguće. Nikad nisam vidio tim koji ovako pogađa šuteve za tri poena", rekao je on.

Takođe, Lojo je poslao poruku našim navijačima.

"Nastavite da vjerujte u ove djevojke, one to zaslužuju i idemo dalje pisati historiju. Sada smo među 12 najboljih na svijetu i nadamo se dodatnom iskoraku", rekao je on.

"Džons je danas igrala odlično kao i ostale košarkašice zbog čeka smo nadoknadili zaostatak od 12 poena", zaključio je Goran Lojo.