Srpski treneri su ludi, rade stvari kao iz horor filmova! NBA zvijezda otvorila dušu - Ništa luđe nisam vidio u životu!

Najčudnije od svega je što ga nije trenirao Srbin!

Izvor: Profimedia

Srpski treneri su u Evropi izuzetno cijenjeni, ali kada se NBA zvijezde susretnu sa njima, to umije da bude nezgodno...

Sada je svoju priču iz Evrope ispričao plejmejker Geret Templ, trenutno član Nju Orleans Pelikansa. On je tokom lokauta 2011. godine otišao u Italiju i nije mu se svidjelo...

"Kada sam igrao u Italiji tokom lokauta najgore je bilo što je trener našeg tima bio lud. Srpski treneri imaju reputaciju da su ludi, a moj trener je bio Italijan, ali je radio horor stvari za koje čujete da rade srpski treneri", naveo je Templ.

Njega je tada u Italiji trenirao Marko Krespi, a iskusnom plejmejkeru koji je nastupao za čak 11 NBA timova se trener nije dopao.

"Bio je veoma zahtjevan i stalno me je psovao, non-stop. Znao je da priča engleski, ali je djelovalo kao da je naučio samo psovke. U Evropi, kada hoće da vas motivišu, kažu vam da ste 'pič***a'. Ako si Amerikanac sigurno ćeš to da čuješ u nekom momentu", istakao je Templ.

Način motivacije evropskih trenera nije baš po volji beku Pelikansa.

"To rade u Evropi ako misle da niste borbeni, što meni nema smisla. Moj trener mi je pričao da sam "pič***a' bar pet puta na meču. Došlo je do toga da sam mu rekao: 'Polomiću te, brate, ne možeš to da mi kažeš'", otkrio je Templ.

A na jednom meču je njegov trener potpuno poludio!

"U jednom momentu su mi saigrači rekli da se naš meč prenosi na TV-u i da je onda on još luđi. Na tom meču je skočio na sudiju i potpuno poludio, ponašao se kao da ima tri godine. Ležao je na terenu, držao se za stomak i vrištao, mlatarao je nogama po vazduhu sigurno pet sekundi. Nikad ništa luđe nisam vidio", završio je Templ.