Kapiten "zmajeva" o Litvancima: Mnogo im znači košarka, to im je uz religiju najvažnije!

Miralem Halilović igrao je tri mjeseca u Litvaniji, te je na svojoj koži osjetio da Litvanci žive za košarku. Za njega će duel sa ovom reprezentacijom u četvrtak biti posebno emotivan...

Košarkašku selekciju BiH do kraja februara očekuju dva meča u okviru kvalifikacione grupe F za odlazak na Mundobasket 2023.

Igrači Vedrana Bosnića će oba puta odmjeriti snage sa Litvanijom – prva utakmica igra se u četvrtak u tuzlanskom "Mejdanu", dok je revanš zakazan za nedjelju u dvorani u Viljnusu.

Predstojeći okršaj u "gradu soli" posebno je emotivan za kapitena BiH Miralema Halilovića, koji je rođeni Tuzlak i koji sa nestrpljenjem očekuje duel sa favorizovanim rivalom.

Halilović je tokom karijere igrao u Litvaniji, noseći dres Džukije 2014. godine, čije boje je branio tri mjeseca.

"Mogao sam u ta tri mjeseca da osjetim koliko im znači košarka, koliko im je to, uz religiju, najbitnija stvar. Nijedan drugi sport, zapravo, ne postoji, nije im bitan, samo je košarka, to je Žalgiris i oni svi ginu za to, žive za to i sigurno da će druga gostujuća utakmica s njima biti jako teška. Međutim, i ova prva njima će značiti i biće praćena u Litvaniji maksimalno", istakao je kapiten ove generacije bh. košarkaša.

Džanan Musa na duele sa Litvanijom dolazi sa statusom najboljeg strijelca španske lige.

"Pokušavam da 'naštimam nišanske sprave' na ove tuzlanske koševe, a nadam se da će do utakmice biti kako kako treba. Šalu na stranu, veoma sam počastvovan i srećan što sam opet u Tuzli, što je čitava reprezentacija na okupu. Spremamo se za jednu ozbiljnu reprezentaciju, za ozbiljne dvije utakmice, naravno sa selektorom Bosnićem i čitavim stručnim štabom. Znamo šta treba da uradimo da bismo dobili tu utakmicu i, naravno kao u svakoj utakmici, nastojimo da to uradimo. Daćemo sve od sebe pred paklenom publikom da to i ostvarimo i nadamo se da ćemo na kraju izaći kao pobjednici", rekao je Musa.

Sportski direktor reprezentacije Bosne i Hercegovine Vedran Princ istakao je da pripreme za organizaciju utakmice idu planiranim tokom te da se očekuje odluka nadležnih organa o dopuštenju ulaska većeg broja gledalaca.

Ukoliko se takva odluka usvoji, prema riječima Princa, kapacitet dvorane "Mejdan" biće maksimalan, a ne 3.500 gledalaca, kao što je prethodno najavljeno.

