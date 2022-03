Crvena zvezda je pobijedila Baskoniju. Trener Dejan Radonjić je imao šta da kaže na konferenciji za medije poslije utakmice.

Izvor: YouTube/Printscreen/KK Crvena zvezda mts

Upisala je Crvena zvezda novu pobedu u Evroligi. Drugu uzastopnu i to posle nove drame. Prvo je pao Fenerbahče, pa onda i Baskonija.

Još jednom su crveno-bijeli imali neizvjesnu završnicu, opet su se igrali sa nervima navijača, ali su na kraju slavili.

Poslije svega što je viđeno na utakmici trener Dejan Radonjić je na konferenciji za medije iznio svoje viđenje meča. Poslije užasne prve četvrtine su uspjeli da se vrate i nadoknade minus od 16 poena (13:29).

"Početak meča je bio veoma loš. Bili smo 'mekani', bez energije, naš fokus je bio loš. Odbrana u tranziciji takođe. Poslije toga, druga četvrtina je bila najvažniji dio utakmice. Promijenili smo dešavanja na terenu, igrali smo potpuno suprotno od prvog kvartala. Drugo poluvrijeme je bilo prepuno oscilacija, neki minuti veoma dobri, neki sa mnogo grešaka. Na kraju, najvažnija je pobjeda i to smo i ostvarili. Čestitam igračima i navijačima na podršci. Nemamo mnogo vremena da razmišljamo o ovome, čeka nas težak raspored u narednih sedam dana. Moramo da se okrenemo sljedećem protivniku", rekao je Radonjić.

Vidi opis Radonjić ponovo o TOP8 Evrolige - Ja to tako ne vidim! Trener Zvezde o glavnoj košarkaškoj temi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MNPRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Njegov tim je od dvocifrenog minusa uspio da dođe do plusa, pa da onda umalo i to prokocka u posljednjih 90 sekundi.

"Ne bih igrom riječi pokušao da objasnim šta se desilo. Prošli put sam pričao, ponoviću i vjerovatno ću mnogo puta morati da ponovim. Igramo protiv najboljih evroligaških ekipa i oni rade nešto na tom terenu da bi nas pobijedili. Pokazali su to i u prvom meču i ovdje u prvoj četvrtini. Mi smo poslije teškog početka pokušavali da držimo ritam, nije bilo lako to nositi, s ozbirom da je bilo bitno razmišljati o minutaži. To je iz moje perspektive, iz medijske, šta mogu."

Ovim trijumfom je Zvezda dodatno uvećala šanse za plasman u četvrtfinale elitnog takmičenja.

"Ja to tako ne vidim. Zadovoljan sam sa svime što smo postigli. Ovo nam je 11. pobjeda, to je više od prošle sezone. Imali smo mnogo problema sa povredama, do Nove godine nismo igrali u kompletnom sastavu, pa korona. Daćemo maksimum u svakom meču, gdje će to da nas dovede, videćemo. Razumijem ja to, nisam tek došao u Zvezdu."

Nije želio da priča o suspenziji ruskih timova.

"Pošto suspenzija još uvijek nije definitivna, ne bih to komentarisao."

Ognjen Kuzmić je igrao samo šest minuta, Luka Mitrović i Dejan Davidovac su se mijenjali na poziciji centra.

"Timski smo odradili dobar meč, neko bolje, neko stabilnije. Odreagovali smo, iako je djelovalo da smo izgubljeni zbog nedostatka energije, što je normalno za nas koji gledamo sve to. Utakmicu smo odigrali sa igračima koji smo odigrali, nema posebnih razloga, ima taktičkih, ima ideja koje smo sprovodili, ima i toga."

Izvor: MN PRESS

Tehnička greška Branka Lazića u drugom kvartalu je dala neku dodatnu energiju ekipi.

"Način na koji je igrao Lazić je donijelo nešto što nam je bilo potrebno da bi se ekipa energetski probudila. Ne smatram da je taj detalj uticao, već njegova igra uopšte, to je bio znak."

Važan faktor u trijumfu bili su igrači sa klupe.

"Bilo je bitno da dođemo do modela i da u meču koji ima izuzetno težak ritam u ovom rasporedu. Baskonija je imala dva meča u tri dana, to je trebalo nama da ide na ruku, ali su posljednji meč prije toga imali 13. februara. Mi smo tražili način da dođemo do bolje igre, da budemo energetski bolji i u nekim drugim segmentima. Zbog toga su bili neki potezi koji su drugačiji nego obično, pa smo i to koristili. Pokazalo se kao dobro.

Na pitanje novinara šta treba da se dogodi pa da crveno-bijeli mirnije privedu meč kraju je dao zanimljiv odgovor.

"Treba da dobijemo mirnije završnicu, to je rješenje. Šta reći igračima? Dobijte završnicu mirnije."

Baskonija je u nekoliko navrata postizala koševe uz zvuk sirene...

"Ti koševi u zadnjim sekudnama teško padaju, zbog toga što mogu da utiču na psihu, kao i to što smo igrali dobru odbranu pre toga. Nije baš dobro praviti analizu na osnovu samo toga."

Stefan Marković najvjerovatnije neće biti spreman za vječiti derbi u nedjelju zbog povrede (18.30 časova).

"Biće spreman za utakmice, samo ne znamo koje. Imamo tri dana do meča sa Partizanom u nedjelju. Ne bih mogao precizno da kažem. Ne vjerujem da su prevelike šanse, ne bih žurio sa ocjenom. Ne radi se o težoj povredi, kao što je izgledalo. Naš raspored je teža, ovo je naporno, potrebno nam je da imamo svakog od njih. Očiglednije je bilo to na početku ovog meča ili protiv Panatinaikosa. To će se dešavati, samo da ih bude što manje i takvih minuta i takvih mečeva", zaključio je Radonjić.