Pešić zna šta čeka Srbiju - ti mečevi odrediće srpsku poziciju! Selektor se oglasio: Imamo cilj, ali i jednu obavezu!

Selektor Srbije Svetislav Pešić je poslije duple pobjede nad Slovačkom analizirao prethodni period, ali je pričao i o onome što čeka "orlove" u budućnosti.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Uspjela je reprezentacija Srbije da obezbijedi plasman u drugu rundu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. U dva meča je savladala Slovačku, prvo u Beogradu, pa u Levicama i tako prošla dalje.

Prvi cilj je ispunjen, mada to ne znači da je sve gotovo. U junu ih očekuju utakmice protiv Letonije i Belgije, mečevi u kojima će takođe tražiti pobjede. Dodatni razlog za to je prenošenje bodova u novoformiranu grupu.

Kako je sve izgledalo do sada i šta čeka "orlove" u nastavku pričao je selektor Svetislav Pešić. Uprkos svim problemima i glavoboljama koje je imao zbog sastava, uspio je da pronađe pravo rješenje.

"Kada se osvrnemo na prozore koji su za nama, tu govorimo o novembru i februaru, možemo reći da s obzirom na sve okolnosti imamo više razloga za zadovoljstvo. Prvi cilj, a to je plasman u narednu rundu je ostvaren. Ipak, taj plasman sam po sebi ne znači mnogo jer se pobjede iz međusobnih duela prenose u narednu rundu, gdje se ukrštamo sa ozbiljnim protivnicima poput Grčke, Turske i Velike Britanije koja umije da bude vrlo nezgodna. Zbog toga je junski prozor veoma važan iako dolazi u dosta neugodnom momentu za igrače, neposredno po završetku klupske sezone kada će njihova potrošnja biti velika. Te utakmice protiv Letonije i Belgije će odrediti našu poziciju u novoformiranoj grupi od 6 timova iz koje će se samo 3 kvalifikovati za Svjetsko prvenstvo", rekao je Pešić.

Ponovio je popularni Kari da cilj ekipe nije samo Mundobasket, već i stvaranje tima za budućnost.

"Osim takmičarskog cilja, naša obaveza je da proširimo bazu igrača na koje možemo računati i da kroz utakmice provjerimo ko su ti momci koji uslovno rečeno, dolaze. Mi smo u februaru imali specifičnu situaciju kada nam je od 24 kandidata za nacionalni tim, dan pred prvu utakmicu na raspolaganju bilo svega 11 igrača. Povrede, bolesti i kalendari različitih takmičenja nas pozivaju na oprez i govore da reprezentaciju ne čini ni 12 ni 24 igrača, već praktično svi oni na koje možemo u bilo kom trenutku računati."

Zatim je spomenuo nekoliko pojedinaca.

"Mi smo i tokom novembra i tokom februara u reprezentaciji imali nekoliko mladih igrača, Koprivicu, Jovića, Đurišića i ostale koji su pokazali talenat i potencijal, i što je važnije, pokazali su potreban nivo želje i spremnosti da uče i stave se u službu nacionalnog tima. Veoma brzo će ponovo doći novembar i ponovo će ti momci koji su sada izneli veliki teret biti oslonac naše igre u utakmicama koje će donositi plasman na Svjetsko prvenstvo. Kao što sam nekoliko puta do sada govorio, oni možda u ovom trenutku nisu najbolji igrači koje Srbija ima, ali im mi moramo pomoći da postanu najbolji. Kad kažem mi, mislim i na mene kao trenera i na starije saigrače i na publiku, medije i kompletnu javnost. U svakom trenutku, onih 12 igrača koji izađu na teren, to je najbolji tim koji mi u datom trenutku imamo. I tako se moramo prema našem timu odnositi."

Pohvalio je publiku i naglasio koliko je važno za njega i ekipu da u dvorani bude što više ljudi.

"Jako je važno nekoliko puta naglasiti, kako bi navijači razumjeli zašto je to bitno. Mladim igračima više nego ostalima treba podrška. Njema treba podrška da bude ono što se od reprezentativca Srbije očekuje, da bude najbolji. Ako dođe i vidi da ga gleda 300 ljudi, on počne da sumnja u sebe i onu čuvenu priču da nije to to i da se čekaju neki drugi igrači. Ne, kada se igra utakmica, ti koji su u timu oni su tim i njima treba vjetar u leđa. Vidjeli ste koliko taj vetar u leđa znači kada se utakmica lomi. Mi ne možemo računati na faktor uigranosti i dobrog poznavanja među igračima. Ali itekako možemo i moramo računati na entuzijazam, želju i borbenost. A to je mnogo lakše pokazati kada imate vetar u leđa."

Na kraju je istakao važnost dobre saradnje sa klubovima.

"I FMP i Borac su nam tokom prethodnih kvalifikacionih prozora izašli u susret da odigramo test utakmice i što bolje se pripremimo. I ne samo to, mi smo sa klubovima u svakodnevnom kontaktu, razmjenjujemo informacije o potencijalnim kandidatima i zajedno radimo na tome da reprezentacija uvijek bude na najboljem mogućem nivou", zaključio je Pešić.

(MONDO)