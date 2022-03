Računice Zvezde i Partizana - ovako mogu da budu prvi! Vječiti jure vrh ABA lige, ali ih čeka pakao "Morače"!

Tri tima se nadaju, Partizan je u naletu, a Zvezda ima prednost. Ko će na kraju biti na vrhu?

Partizan je prvi put od dolaska Željka Obradovića na čelo tima uspio da pobijedi Crvenu zvezdu, videli smo koja su 4 razloga za taj trijumf, a time je i borba za čelo na tabeli ABA lige postala otvorena.

Teško da bi iko mogao da stigne Crvenu zvezdu u slučaju da su pobijedili crno-bijele jer bi sa sedam utakmica koliko im je do kraja ostalo bili na dva poraza manje od Partizana i Budućnosti.

Ovako za sada je sve otvoreno, crveno i crno bijeli se bore prsa u prsa za to čelno mjesto, ali i Budućnost vreba iz prikrajka!

PARTIZAN IMA NAJVIŠE BODOVA!

Situacija je takva da Partizan ima najviše bodova! Crno-bijeli su trenutno prvi na tabeli jer Crvena zvezda ima jedan odigran meč manje u regionalnom takmičenju. Sa po 17 pobjeda vječiti rivali imaju najviše pobjeda, ali s obzirom da Zvezda ima meč manje u prednosti je.

Budućnost ima 14 pobeda i 4 poraza, ali to znači da je odigrala jedan meč manje od Zvezda i dva meča manje od Partizana, pa zbog toga i zbog rasporeda koji je takav da igraju sa oba beogradska kluba oni imaju nekakvu šansu da završe regularni dio sezone na prvom mjestu.

Ali, da bi to uspjeli ne smiju više da im se dešavaju kiksevi poput poraza od Zadra u ovom kolu.

NA ŠTA RAČUNA ZVEZDA?

Izvor: MN PRESS

Prije svega, na to što ima tri pobjede više od Budućnosti, a isti broj pobjeda kao Partizan uz odigran meč manje. Takođe pobijedili su vrlo ubedljvo Podgoričane u prvom dijelu sezone, a u odnosu na Partizan imaju bolji međusobni skor za jedan poen.

To znači praktično da Partizan mora da ima više pobjeda od Crvene zvezde i da bi uz sve pobjede do kraja prvenstva morao da računa na dva poraza crveno-bijelih do kraja sezone kako bi došao na prvo mjesto.

Potencijalne "mine" za crveno-bijele su gostovanje u Morači koje je godinama problematično, kao i meč sa Igokeom u "Pioniru", pošto je to jedina ekipa koja ih je pobijedila ove sezone prije meča sa Partizanom.

Takođe, Crvena zvezda računa i na to da ima sve manje prilike da kiksne jer do kraja sezone igra ukupno sedam, od čega protiv FMP-a, Krke, Derbija i Igokee kod kuće, a gostuju samo Budućnosti i Ciboni.

ŠTA JE RAČUNICA PARTIZANA?

Izvor: Espreso/Emilija Jovanović

Mnogo je pokvarila Partizanu neopreznost na kraju meča kada su "prosuli" četiri poena prednosti i dozvolili Zvezdi da u međusobnom skoru bude bolja za jedan poen. Da im se to nije desilo, sada bi čekali samo jedan kiks Zvezde, ovako su im potrebna dva.

Osim toga, raspored je takav da crno-bijeli naredni meč igraju protiv Budućnosti u Morači 13. marta i već tada će pred njima biti najozbiljniji ispit u ostatku sezone.

Iako crno-bijeli imaju najmanje mečeva da odigraju do kraja sezone raspored je izuzetno težak. Igraju u gostima protiv Budućnosti, Cedevita Olimpije i Mege, dok dočekuju Mornar, Igokeu i Cibonu.

BUDUĆNOST ZNA KAKO!

Izvor: MN PRESS

Ali neće biti lako!

Napravili su veliki problem sebi igrači podgoričkog tima porazom od Zadra i sada imaju dva poraza više od Zvezde i jedan od Partizana, a uz to su poraženi od oba tima u prvom dijelu sezone.

Do kraja regularnog dijela takmičenja igraće sa oba vječita rivala i tu moraju oba puta da pobjede i to sa dvocifrenim razlikama kako bi i u međusobnom skoru bili bolji, ako se nadaju prvom mjestu.

A osim duela u "MoračI" sa Zvezdom i Partizanom moraju da igraju sa FMP-om, Splitom, Derbijem, Cibonom, Borcem i Krkom.