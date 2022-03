Kalinić iskreno o Rudarima, svojim greškama i - Partizanu! "Svako njihovo pojačanje je kao Majkl Džordan"

U velikom intervjuu Nikola Kalinić je pričao na razne teme.

Izvor: MN PRESS

Nikola Kalinić je u velikom intervjuu za "Basket njuz" pričao o svom povratku u Crvenu zvezdu, ovoj sezoni, uspomenama u crveno-bijelom, ali i rivalima tokom ove sezone.

On je ove sezone došao da bude lider tima i sa 12,7 poena po meču je najefikasniji igrač tima u Evroligi. Zajedno sa svojim saigračima svakih dva do tri dana ide u rudnik po pobjedu!

"Mi smo kao rudari, igramo jako svaki meč i stavljamo svoje tijelo na crtu. Pokušavamo da budemo fizički dominantni, da igramo dobru odbranu i mislim da nije lako da se igra protiv nas. Mogu da se sjetim samo jedne ili dvije utakmice u kojoj nas je neko potpuno razbio", rekao je Kalinić.

Iako ima nekoliko mečeva kojima nije zadovoljan, generalno tim pruža odlične partije i raste iz dana u dan.

"Imali smo nekoliko poraza koji nisu trebali da se dese, ali još smo u procesu učenja. Takođe, što se mene tiče, prvi put poslije mnogo godina sam dobio da budem lider, da imam loptu u tim momentima. I ja sam napravio mnogo grešaka, ali pokušavam da se ispravim. Nadam se da ću biti sve bolji kako sezona odmiče", iskren je bio Kalinić.

Osvrnuo se na proces pravljenja novog tima Parizana i iznio neke svoje zamjerke na medijsku buku koja se napravila ljetos.

"Mislim da su oni napravili grešku sa svim tim publicitetom koji su napravili kroz novine i medije. Ko god da je došao u klub predstavljeno je kao da je Majkl Džordan. Cijelog leta naši igrači su čitali kako je Partizan doveo ovog igrača, koji je bolji od igrača Zvezde. Čitali su kako će da nas razbiju ove sezone i takve stvari", objasnio je Kalinić.

Smatra i da mnogi navijaju da neko drugi počne da uzima titule.

"Ljudi su se vjerovatno umorili od toga da Crvena zvezda osvaja titule i hoće nešto novo. Takođe Željko je došao, a kada on dođe on je zvijezda i sva pažnja je na njemu. Kada je bio u Fenerbahčeu gdje god da smo igrali svi su htjeli da se slikaju sa njim", otkrio je on.

A na kraju ističe da ipak Partizanu priznaje da u svom timu ima bolje individualce.

"Mi smo bolji kao tim, a mislim da oni imaju bolje individualce, ali još uvijek uče da igraju zajedno. Ali ovo je bio samo kup i ima još mnogo mečeva da se igra", zaključio je Kalinić.