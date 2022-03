Željko oduševljen publikom - Ovako treba stalno da bude! Obradović pohvalio navijače, pa poručio: Taj šut je prelomio!

Trener Partizana Željko Obradović je poslije pobjede u Podgorici pričao o meču, ali i o atmosferi na tribinama.

Izvor: MN PRESS

Ostvario je Partizan veliku pobjedu. Poslije osam godina je slavio u "Morači" (80:72).

Crno-bijeli su na ovaj način praktično obezbijedili drugo mjesto na tabeli i prednost domaćeg terena u polufinalu. Uz to imaju šansu i da zaprijete prvoplasiranoj Crvenoj zvezdi do kraja sezone.

Poslije uspjeha u crnogorskoj prestonici Željko Obradović je bio zadovoljan. Prvo je pohvalio publiku.

"Hvala prije svega Budućnosti na dobrodošlici koju smo imali od kada smo stigli ovdje. Atmosfera je bila onakva kakva treba da bude na košarkaškim mečevima. Hvala publici i u moje lično ime na aplauzima koje sam dobio. Sve najbolje želim Budućnosti u nastavku takmčenja", rekao je Obradović.

Pogledajte 01:38 budućnost partizan početak meča prozivka igrača Izvor: MONDO/Mia Radulović Izvor: MONDO/Mia Radulović

Zatim se osvrnuo na samu utakmicu.

"Meč smo dobro otvorili, napravili smo razliku. Očekivali smo da će se oni vratiti, to su i učinili. Bila je egal utakmica do kraja. Ključni koš bio je Panterov za pet poena prednosti (71:65) i poslije smo odigrali pametnu odbranu i to je odlučilo. Za nas veoma važna utakmica, pogotovo za ove mlade igrače koji polako treba da sazrijevaju. U vremenu koje je ispred nas pokazaće da imaju kvalitet", poručio je Obradović.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Pratite Mondo.ba na Facebooku, Instagramu i Twitteru. Aplikacija je dostupna za IOS i Android telefone.