Obradović pohvalio Balšu i Tristana, pa ih upozorio - Mogu još bolje! Željko ima jednu zamjerku: To moramo da popravimo!

Poslije velike pobjede protiv Metropolitana Željko Obradović je pričao i o dvojici mladih igrača.

U najvažnijem meču u ovom dijelu sezone Partizan je pokazao najviše. Nije poklekao pod velikim pritiskom. Znao je šta donosi pobjeda i da bi u slučaju poraza zakomplikovao sebi situaciju mnogo. Odigrao je skoro savršen meč.

"Pionir" je bio obojen u crno-bijelo i na krilima publike su crno-bijeli brilijirali. Ubjedljivo su savladali Metropolitan - 87:72 (14:17, 29:14, 21:10, 23:31). Osim završnice prve četvrtine i posljednjih nekoliko minuta meča kada je došlo do opuštanja, sve ostalo je bilo na visokom nivou.

Poslije meča je trener Željko Obradović bio zadovoljan viđenim, ali je kao i uvijek istakao i vrline i mane. Pojasnio je i koji segment igre će morati što prije da poprave.

"Igrali smo odličnu odbranu, jedini problem je bila njihova igra u tranziciji. Probali smo da se pripremimo za mnoge detalje, dozvolili smo im mnogo jeftinih poena u toj tranziciji", počeo je Obradović.

Upravo je o tome najviše pričao.

"Mislim da nam je veliki problem ta igra u tranziciji. Na tome radimo na treninzima, postoje razni načini da se to spriječi, a jedan od tih je da se pametno koristi faul prije bonusa. Mi imali tri faula u prvoj četvrtini, oni dali 17 poena, tako da je to ono o čemu pričam. Igrali smo prilično agresivno, pametno do tih posljednjih pet minuta gdje smo imali dosta izgubljenih lopti. To su ti detalji, pametnije pravljenje faulova, agresivnija odbrana i da prepoznajemo neke situacije u napadu bolje. Bilo je i lijepih stvari, dosta otvorenih šuteva, nikada nisam zamijenio igrača koji šutne dobar i izgrađen šut, ali poslije mora da se nastavi da se igra odbrana. Insistiraćemo na tome."

Balša Koprivica je bio iks faktor (14, 13sk), dobru rolu pružio je i Tristan Vukčević (8). Obojica su nagrađeni sa tribina aplauzima i ovcijama.

"Oni su mladi. Balša je imao odličan učinak, skokove u napadu. Tristan u sebi ima to što ima, tek je na početku karijere. Mora da bude čvršći i agresivniji na obje strane terena. To su stvari koje će, nadam se, shvatiti i da će pomoći timu u budućnosti. Ovo je tim kakav je napravljen i svako od njih treba da bude sposoban da pomogne ekipi u svim narednim utakmicama."

Na kraju se zahvalio publici.

"Hvala navijačima na sjajnoj atmosferi. To nam mnogo znači. Dolazi nam Igokea u subotu, naši sportski prijatelji stižu i bilo bi lijepo da ih dočekamo na isti način i da im uzvratimo gostoprimstvo", zaključio je Obradović.

