Džikić iskren poslije Partizana - Teži je poraz u Zadru! Trener Budućnosti hvali Željkov tim: Dobili su i Zvezdu!

Aleksandar Džikić je iznio svoje viđenje meča u Podgorici.

Tri poraza u posljednje tri utakmice za Budućnost. Prvo je šokantno izgubila u Zadru (65:63), pa su u Evrokupu poražena od Cedevita Olimpije (92:78), a u "Morači" je u nedjelju uveče slavio Partizan (80:72).

Crnogorski tim je u očiglednoj rezultatskoj krizi, izgubljene utakmice u regionalnom šampionatu su ih praktično koštale drugog mjesta, što znači da ih čekaju dodatni mečevi. Prva dva tima idu direktno u polufinale, a ekipe od trećeg do šestog mjesta će igrati u doigravanju.

Poslije svega što se dogodilo u crnogorskoj prestonici Aleksandar Džikić je iznio svoje viđenje situacije. Svjestan je razloga poraza.

"Čestitam Partizanu, na kraju su bili konkretniji, bolje su se snašli, poentirali. Mi smo imali svoje šanse. Bili smo dosta blizu. Idemo dalje. Sada i mi imamo tri uzastopna poraza i sve se drugačije gleda poslije onoga u Zadru. Spremamo se za ono što slijedi, Evrokup, ABA liga", počeo je Džikić.

Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

"Publika jeste podigla tim. Mi smo loše počeli, presjekao nas je adrenalin. Vratili smo se, vodili smo u jednom momentu. S te strane mi samo ostaje da se zahvalim navijačima koji su nas bodrili. Odavno sam pričao da smo mi jedan od ekipa koja ima problem sa FIBA 'prozorima', tada se raspuštamo."

Poslije kratke pauze je nastavio.

"Relativno skoro je došao i Peri, treba nam vrijeme, jer pokušavamo da igramo sa njim i Kobsom na terenu protiv ekipa kao što je Partizan. Identično će biti i protiv Zvezde. Puno presinga na lopti, moramo da rješavamo sa više ljudi koji mogu da drže loptu u rukama. Ne mogu da budem nezadovoljan. Žao mi je nekih momenata i detalja. Na kraju su pobijedili, nama ostaje da se odmorimo. Ne prijaju nam FIBA 'prozori' nažalost. Da pojasnim, da ne bude nekako drugačije tumačenje. Podržavamo naše igrače koji igraju za reprezentacije, ali znate dobro kakva je situacija, posebno kako će biti u avgustu, a to je veliki problem za timove kao što je Budućnost."

Na pitanje novinara oko pobjedničkog mentaliteta se nasmijao.

"Da nema pobjedničkog mentaliteta, ne bismo bili blizu. Jedino ako mislite da Partizan baš nije dobar. Oni su pobijedili Zvezdu, ekipu koja dominira ovdje. Sedam dana kasnije su dobili i nas. Igrali smo tvrdo, bilo je propusta, individualnih i grupnih. Nije lako igrati protiv ovakvog intenziteta."

Istakao je neke detalje koji su prelomili meč.

"Nismo znali kako ćemo da reagujemo na punu dvoranu. Odvikli smo se od toga, nas je to više impresioniralo nego njih, oni su krenuli dobro, vratili smo se i poveli, da se ne ponavljam. Šut, pa njima padne lopta u ruke, poentiraju iz nekih neizgrađenih situacija. Ono što smo planirali smo izveli, ali uvijek zavisiš od protivnika. Ima prostora, nastavićemo da radimo. Ništa nije katastrofalno. Uvijek je lakše igrati kad ubacuješ trojke, nema tu dileme. Posebno kada promašuju oni koji imaju dobre procente."

Medije je zanimalo i šta se dešava sa Di Džej Silijem koji se muči u posljednje vrijeme. Partizanu je dao samo dva poena.

"Imao je i bolje partije sigurno. Očekujemo da se vrati. Iskusan je igrač, ima kvalitet, to je to. Nemam namjeru da uljepšavam njegovo izdanje. Da li je mogao bolje? Da. On je tip igrača koji je stalna prijetnja i morate stalno da obraćate pažnju na njega, bez obzira da li ima šuterski dan ili ne. Takav tretman očekujemo da ima i Danilo Nikolić."

Ovaj rezultat znači da će u plej-of ući sa trećeg mjesta.

"Teži je poraz u Zadru nego ovo. Nema tu neke filozofije, da ne uljepšavamo. Bolje smo igrali u Ljubljani i danas smo bolje igrali, pobijedio je Partizan koji je bio bolji. Falili su nam neki penali, ziceri, to je to. Svaka utakmica je na život i smrt, jer se napravila takva atmosfera. To je generalno upitan pristup, ako se svaki meč tako gleda. Moraju momci da se prilagode, neki su navikli, neki nisu", zaključio je Džikić i dodao da ne želi da prognozira rezultate Zvezde i Partizana do kraja sezone i moguće stanje na tabeli.

