Ledeja smo potpisali za 3 sata, za Pantera odlučili za 5 minuta! U Partizanu nisu htjeli euforiju, ali kad dođe Žoc...

"Kada dođe Željko Obradović, onda ne možemo da kažemo da želimo treće sezone da uđemo u Evroligu. Prije svega, on nije takav", rekao je sportski direktor crno-bijelih

Sportski direktor Partizana Zoran Savić gostovao je u emisiji "U obruču" na TV Arena sport i otvoreno govorio o formiranju aktuelnog tima, kratkoročnim i dugogoričnim ambicijama, kao i o vječitom rivalu - Crvenoj zvezdi.

Prije svega, Savić ističe da nakon godinu dana rada u Partizanu nosi izvanredne utiske i da mu veoma prija da prvi put radi na ovdašnjim prostorima i na svom jeziku poslije 30 godina rada u inostranstvu. "Prvi put u životu radim na našem jeziku i vidim da je i Željku jako prijatno zbog toga. Obojica smo jako dugo bili u inostranstvu, ja 30, on mislim 28 godina", izjavio je on.

Savić je sa saradnicima prošlog ljeta doveo Partizan u prvi plan kada je doveo zvučna, evroligaška pojačanja - asove Armanija Kevina Pantera i Zeka Ledeja. Objasnio je kako su oni potpisali za crno-bijele.

"Odjednom se desilo, jer su to stvarno bile situacije u kojima smo brzo morali da reagujemo. Ledeja smo potpisali bukvalno za tri sata, jer smo imali informaciju da će da ga puste iz ugovora. Drugog igrača su htjeli da puste, ali nisu mogli jer je imao dugogodišnji ugovor, pa su njega morali da isplate i to smo iskoristili. Sa Panterom je isto bilo jako brzo, u dogovoru Željka, predsjednika Ostoje Mijailovića i mene, za 5 minuta smo odlučili. Dali smo mu ponudu i za pola dana je odlučio da dođe. Nije bilo planirano, ali tražili smo dva kvalitetna igrača. Nismo znali da ćemo da potpišemo dva igrača koji su igrali Fajnal-for Evrolige, ali tržište je takvo da nekad imaš mogućnost da potpišeš igrača i ako ne iskoristiš, više nećeš moći. Dobro nam je došlo da potpišemo ta dva igrača da pošaljemo poruku da smo ozbiljni i da pravimo ekipu, iako nismo to očekivali, ni 'pumpali' da bismo napravili euforiju. Bolje je bez euforije, ali kad dovedeš trenera kakav je Željko Obradović, euforija se sama stvorila, bez da iko išta radi".

Savić je govorio i o potrazi za centrom u finišu "prelaznog roka". "I mi i Zvezda smo tražili centra dosta dugo. Tržite je jednostavno takvo da nema igrača, odlučili smo da ne dovodimo nikoga više, jer ili ćemo da dovodimo nekoga ko može da pomogne stvarno ili ćemo se osloniti na igrače koje imamo", rekao je Savić.

Sportski direktor crno-belih naglasio je da ipak domaći igrači daju karakter svakoj ekipi. "Stvorili smo bazu od domaćih košarkaša, a imali smo problem jer smo zadržali dva ili tri igrača od prošle godine plus Miletića i pokušali smo da dovedemo mlade igrače koje možemo da zadržimo i da to bude jedan način finansiranja kluba. Da imaju mogućnost da odu u NBA kad dođe vreme, da naplatimo obeštećenje od njihovog eventualnog odlaska u NBA, pokušavamo sve da radimo da bismo imali manju ulogu države u finansiranju klubova, jer verujem da je i to ideja Evrolige. Mislim da smo na dobrom putu da to stvarimo", izjavio je Savić.

Koja je dugoročna ideja Partizana? "Postoji plan i u martu prošle godine sam potpisao ugovor do kraja sezone i na još tri godine, Željko je tu još tri sezone. Mislim da je ideja da se ostavi nešto posle toga. To je i ideja predsjednika Mijailovića, da se napravi trenažni centar, da će na tom jednom mjestu moći da se okupe sve mlade kategorije, ovo je stvarno teško da igramo u 10 različitih hala, zauzeta je Arena, igramo u Pioniru i skoro da gubimo pare igrajući u Pioniru. Moraš da dovodiš najbolju djecu iz okruženja i Evrope".

Upitan za kratkoročni cilj crno-bijelih i da li je imperativ da se Partizan ove sezone vrati u Evroligu, Savić je odgovorio da u klubu posmatraju stvari dugoročno.

"Partizan će postojati i ako dogodine ne bude igrao u Evroligi. Moramo da napravimo takvu koncepciju kluba da ne možemo da zavisimo od trenutnog rezultata, s tim da ćemo uraditi sve da uđemo i ideja i koncept klub je da uđemo što prije. Kada dođe Željko Obradović, onda ne možemo da kažemo da želimo treće sezone da uđemo, on nije takav, jer on ulaže toliko energije... Ima više energije nego kad je bio u Real Madridu, ja sam tad bio njegov igrač i mogu da kažem da i sad ima više energije nego bilo ko u dvorani. Stalo mu je da uđe, nije tip trenera koji bi uvijek mijenjali tim. Vjeruje u ekipu koju ima, ima dobrih i lošijih momenata, sve je to proces sazrijevanja mladih igrača i niko još nije legao da spava sa 17 godina i probudio se sa 25 i iskusan".

Kako je došao Tristan Vukčević iz Reala?

"Razmišljali smo o njemu i na početku sezone, ali je teško bilo ostvarljivo, jer je imao ugovor na još godinu dana. Međutim, Real je takav klub da je lakše staviti igrača da igra kad dobijaš. Kada gubiš, onda imaš imperativ i sad imaju 16 seniora. Vidim da su napadali i Real što su ga pustili, ali jednostavno ako igrač ima još godinu i po ugovora i iako imaju potpisane sve centre za sljedeću sezonu onda sigurno neće čekati".

"Nismo platili obeštećenje, Tristan je vidio priliku da radi, ako dobije šansu da igra i da to iskoristi. On je igrač kao i svi mladi kojima fali još stvari koje treba da nauče da bi igrali profesionalnu košarku. Igraju sedmično u Realu, gdje nemaš vremena da se posvetiš mladom igraču. Ovde je drugačija stvar, dolazi se prije treninga, ostaje se poslije, radi se sa mladima, svi koriste šansu i svaki minut u dvorani je iskorišćen".

Savić je govorio i o Crvenoj zvezdi, pohvalivši igre "vječitog" rivala u Evroligi.

"Zvezda igra izvanredno, u Evroligi imaju fantastične rezultate, izostankom tri ruske ekipe od koje su dvije sigurno bile u plej-ofu pojavila se iznenadna mogućnost za top 8, imaju i dobar raspored. Iskusna su ekipa, najmlađi igrač ima 26-27 godina, u zenitu karijere su svi, imaju igrače koji su igrali po velikim klubovima, igrali finala, osvajali, imaju tri izvanredna domaća igrača - Dobrića, Davidovca i Kalinića i imaju bazu domaćih igrača i mislim da su ekipa koja će da uđe u plej-of", rekao je Savić.

