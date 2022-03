Amerikanka u Rusiji zarađuje milion godišnje, sad je u zatvoru: Otvorili joj kofer i poslali u ćeliju, tu će i ostati!

Produžen joj je pritvor.

Prema pisanju ruskih medija, zvijezda ženske NBA lige ("WNBA") Britni Griner ostaće u pritvoru u Moskvi do 19. maja. Ona je lišena slobode 17. februara kada su tamošnje vlasti saopštile da su u pretrazi njenog prtljaga na aerodromu pronašle kertridže koji navodno sadrže ulje dobijeno od kanabisa.

Poznatoj košarkašici zato prijeti kazna od čak 10 godina zatvora, a ruska agencija "TAS" objavila je da je sud prihvatio zahtjev tužioca da produži pritvor igračici za još dva mjeseca.

Košarkašici je pružila pomoć američka ambasada u Moskvi, a njen pravni savjetnik Tom Fajrston objasnio je da je takvo odlaganje uobičajeno u Rusiji i da bi mogla u pritvoru da čeka suđenje godinu dana, a možda i godinu i po.

Ruska državna agencija objavila je da je advokat igračice tražio da ona bude prebačena u kućni pritvor do početka suđenja. On tvrdi da je ruske vrsti drže nelegalno u pritvoru, a njen lokalni advokat Aleksandar Bojkov tvrdi da je potrošeno mnogo vremena do objave optužbe protiv košarkašice.

Bojkov je takođe nadležnima dostavio i pismo košarkaškog tima iz Jekaterinburga, za koji Amerikanka igra. Uz to, on ih je obavijestio i da je njen poznanik koji živi u blizini zgrade suda ponudio da smjesti kod sebe igračicu dok traje suđenje.

Takođe, važan detalj te poruke advokata je da ni Griner ni njeni predstavnici nisu osporili optužbu za "ilegalni uvod narkotika", niti su tvrdili da je nevina. Ipak, još nije potvrđeno da li će ona zvanično da se saglasi sa djelom koje joj se stavlja na teret.

Ovim povodom oglasio se i Stejt department i poručio da čini sve što je u njegovoj moći da podrži Britni Griner da "izdržava svoju porodicu". U Vašingtonu tvrde da čine sve što mogu da obezbijede da njihova državljanka u Moskvi dobije odgovarajući tretman i da bude oslobođena.

Ekaterina Kalugina iz regionalne moskovske "komisije za javni monitoring" rekla je da Griner dijeli ćeliju sa još dvije žene koje su optužene za djela u vezi sa narkoticima. One govore engleski jezik i pomažu košarkašici u komunikaciji sa osobljem, kao i pri nabavci knjiga. "Njen jedini objektivni problem je to što ima košarkašku visinu. Kreveti u ćeliji napravljeni su za niže osobe", objasnila je Kalugina, a preneo Tas.

Ovaj slučaj izaziva veliku pažnju širom svijeta, jer je Griner dvostruka osvajačica zlatne medalje sa reprezentacijom SAD, a osvojila je titulu i u WNBA ligi sa Feniks Merkurijem. Takođe, ona je sedmostruka učesnica Ol-stara i bila je jedna od 12 igračica koje su igrale u Rusiji do početka rata u Ukrajini. U toj zemlji je zarađivala milion dolara po sezoni, što je više nego četvorostruko više od njene plate u WNBA.

Uhapšena je u februaru prilikom povratka u Rusiju sa pauze zbog utakmica reprezentacije.

