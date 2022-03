Navijačice napravile šou u Americi - skaču više od košarkaša! Centri probali, nisu uspjeli, onda se pojavila ona! VIDEO

Čak su probali i sa stolicom, ali nisu uspjeli.

Izvor: Twitter/@laurenpeikoff/screenshot

NCAA mečevi često znaju da ponude spektakl na terenu i na tribinama, a publika je mnogo vatrenija kada u Americi gleda koledž mečeve nego kada je u pitanju NBA. Ali na jednom NCAA meču šou su napravili jedna zaglavljena lopta i čirlidersice!

Igrali su Indijana i Sent Meriz i na kraju je tim Sent Meriza došao do lake pobjede u plejofu sa 82:53. Ali navijače je najviše oduševio momenat sa starta drugog poluvremena kada je poslije jednog šuta lopta ostala zaglavljena u konstrukciji koša.

Čak ni centri obje ekipe uz pomoć stolice nisu uspijevali da se izbore i da doskoče dovoljno visoko kako bi skinuli loptu, ali onda su se komentatori meča dosjetili i pozvali čirlidersice da to urade!

Grupe navijačica inače izvode akrobatske poteze i skaču do velikih visina na poluvremenu utakmica i na tajmautima, a sada im je to poslužilo da skinu loptu sa konstrukcije i da se meč nastavi. Kada se to desilo čuo se huk u hali, a evo i kako je to izgledalo:

Epic move by IU cheerleading. Fantastic.pic.twitter.com/KmRIGHcCOz — Lauren Peikoff (@laurenpeikoff)March 18, 2022

