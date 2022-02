Ovo nije faul, već pokušaj ubistva: Padao na glavu, nastao muk u hali - trener ga odmah odveo da se izvini legendi!

Strašna scena na utakmici koledž košarke

Pobjeda koledža Djuk protiv Klemsona (82:64) i sve što je viđeno u igri palo je u sjenku brutalnog faula košarkaša Klemsona Dejvida Kolinsa na protivniku Vendelu Muru.

Dok je Mur trčao u kontru, oko njega nije bilo nikoga, a onda se u jednom trenutku Kolins stvorio i udario ga u letu ka obruču, poslije čega je igrač Djuka letio metrima i pao direktno na kičmu.

Bilo je zaista strašno, a Mur je srećom bio u stanju da nastavi meč. Očekivano, Kolins je odmah bio isključen, dok je legendarni trener Djuka Majk Šiševski uletio u teren da vidi da li je njegov košarkaš dobro.

"On to nije vidio, ali mi jesmo. Letio je paralelno sa zemljom dva i po metra iznad zemlje. Bio je to jedan od najopasnijih poteza koje sam ikad vidio. Ne želim da napadam Kolinsa, ali nikad nisam vidio da igrač tako leti", rekao je "Kouč Kej".

Prije nego što je Kolins otišao u svlačionicu, trener Klemsona Bred Braunel odveo ga je do Šiševskog, kome se vjerovatno izvinio, a onda ga je čuveni šef struke Djuka zagrlio. Poslije svega, Kolins se oglasio na Instagramu i opravdao svoj potez.

"Pokušao sam da blokiram šut otpozadi, ali trčao sam prebrzo i nisam mogao da se zaustavim. Shvatio sam da moram da stanem kada je bilo prekasno. Nikad nisam bio prljav igra. Želim bratu zdravu sezonu i da naglasim da nikad nisam pokušao da povrijedim bilo koga. Znam da svako ima pravo na svoje mišljenje i imam poštovanje i prema Djuku i prema Klemsonu. Izvinjavam se svima zbog nesmotrenog poteza, drago mi je da je Vendel OK", napisao je on na popularnoj društvenoj mreži.

