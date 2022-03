Radonjić treba da ostane koliko hoće: Nebojša Čović iznio plan Crvene zvezde u tri tačke

"Dejan sad mora da razmišlja o Barseloni, ali dao sam vam mini-plan"

Izvor: MNPRESS

U večeri u kojoj košarkaši Crvene zvezde gostuju Barseloni, predsjednik kluba sa Malog Kalemegdana Nebojša Čović je u gostovanju na televiziji B92 govorio o borbi za plasman u Top 8 Evrolige, kao i o planovima za budućnost. Prvi čovjek crveno-bijelih prije svega je rekao da ima želju da trener Dejan Radonjić ostane na klupi i u narednim godinama, mada je naglasio da to nije tema o kojoj se trenutno priča u klubu, zbog napornog rasporeda i takmičarskih obaveza.

"Pričali smo Dejan i ja između redova, ali toliko nam je naporna sezona da bukvalno ne stižemo da razgovaramo o tim stvarima, a i Dejan je takav profil čovjeka da je posvećen određenim stvarima. Ako mu uđete sada sa nekim drugim idejama, destabilizovaćete mu razmišljanje. Moje razmišljanje je da čovjek treba da ostane još dvije, tri godine ili koliko god hoće, ali nije vreme ni trenutak da otvaramo tu priču. On sad mora da razmišlja o Barseloni, ali dao sam vam mini-plan", rekao je Čović.

Izvor: MN PRESS

Predstavljajući taj mini-plan, Čović je govorio šta je sve potrebno da Zvezda ima stabilnost u poslovanju.

"Sljedeća sezona? Prvo treba da dogovorimo stručni štab, da ostane Dejan Radonjić. Poslije toga treba da vidimo da li će ostati ova Zvezdina uprava. Pa, znate šta, 11 godina niko nije magarac. Između sebe treba to da dogovorimo. Pod tri, kad to dogovorimo, onda treneri i stručni štab treba da naprave skauting i selekciju. Što sam pomenuo upravu? Bajern pravi novu halu. Asvel pravi novu halu. 'Red Star' ili Crvena zvezda je isto tako veliki brend, ajde pomozite nam da mi pravimo novu halu ili nam pomozite da dobijemo neku od postojećih hala na korišćenje kao Žalgiris. Pa onda da pričamo da imam izvjestan taj budžet od 5-6 miliona evra u julu ili avgustu. Svih 11 sezona smo počeli sa stepenom izvjesnosti budžeta između 30 i 50 odsto, priznajte da to utiče na nervni sistem, a čim utiče na nervni sistem, onda utiče i na zdravlje. A, mi bismo hteli da budemo zdravi", dodao je Čović.

U ovom trenutku, veliki fokus crveno-bijelih je na borbi za plasman u Top 8 Evrolige.

"Probaćemo da odigramo maksimalno. Imali smo seriju od pet utakmica, u kojoj smo izgubili jednu, gdje smo razmišljali kako da rasporedimo energiju, pa smo procijenili da su nam važnije utakmice u Evroligi nego neke druge. Sad se nastavlja prvenstvo, imamo šansu da se probijemo do Top 8, ali zbog javnosti da kažem da ta šansa nije vezana za sramno isključivanje tri ruska kluba i brisanje njihovih rezultata. Bili bismo na istom mjestu i da su Rusi ostali i isto bi nam bilo potrebno pobjeda. Sada nam trebaju dvije pobjede da bismo bili u osam, ali raspored je pakleno težak, jer gostujemo Barseloni, Albi, Bajernu, Žalgirisu i dolazi nam Efes. Hajde da vidimo šta će da se desi, a naravno da ćemo da uradimo sve što možemo. Neću da se opterećujem, jer kako god da okrenete, pet ili šest miliona teško može da nadjača 40 miliona evra. I to može da se desi, dobili smo Real u Beogradu, ali kada ste u gostima, onda to više nije 40 miliona, već je više. Imamo dobar rezultat s ovolikim parama i budžetom koji još nije uredan i redovan, ali mi to razumijemo i zahvalni smo državi koliko nam pomaže".

Čović je rekao da ne očekuje nastup ruskih klubova u Evroligi sljedeće sezone i podsjetio na najviše ciljeve crveno-bijelih u domaćim takmičenjima u nastavku aktuelne takmičarske godine.

"Probaćemo da napravimo rezultat u Evroligi, ali naš krajnji cilj je ABA liga i kao što smo uzeli Kup, moramo da uzmemo ABA ligu i domaće prvenstvo, s tim da ne znam kako će ići iduće godine. Mislim da ruski timovi neće biti u Evroligi sljedeće godine. To je post-sankcioni period i ne znam ko zna koliko će trajati rat, sankcije...".

(MONDO)