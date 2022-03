Trubači napravili šou na utakmici: Svirali za vrijeme napada, sudija ih više puta opomenuo! (VIDEO)

Znali su kako da proslave titulu šampiona, ali su malo požurili.

Izvor: instagram/printscreen/kosarka24

Košarkaška liga Srbije još nije gotova, ali se šampion zna. Pobjedom nad Slogom košarkaši Zlatibora došli su do sigurne prve pozicije, a na tom meču je viđen pravi šou. Na kraju je bilo 91:68 za tim iz Čajetine, a to što su meč na kome su napravili najveći uspjeh u istoriji kluba igrali na domaćem terenu iz Zlatibora su iskoristili na zanimljiv način.

Na tribinama su osim navijača bili i trubači, koji su na početku meča izveli himnu Srbije, a onda, kada je već sve bilo gotovo i kada se znalo da će Zlatibor pobjedom obezbijediti prvo mjesto na tabeli trubači su počeli sa slavljem!

Dok je meč još uvijek trajao oni su svirali, ali sudije meča to nisu mogle da dozvole. Po pravilima je to nedozvoljeno, pa je u više navrata sudija prekidao napade kako bi apelovao da se slavlje odloži za kraj utakmice. Evo kako je to izgledalo:

Tim Strajina Nedovića u kome se osim Kutlešića ističu La Kvinton Ros, Tadija Tadić i Nemanja Protić igra i u ABA 2 gde su do sada imali pet pobjeda i isto toliko poraza.