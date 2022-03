Zvezdi ništa ne ide na ruku, mora da prekine crni niz: 6 poraza koji bole, 2 igrača koja fale - ali čeka se pobjeda!

Košarkaši Crvene zvezde konačno moraju da slome otpor Berlinaca.

Izvor: M Press

Otkako je i zvanično objavljeno da ruski timovi neće igrati u nastavku Evrolige, rezultati nikako ne idu na ruku Crvenoj zvezdi. Makabi je savladao Real Madrid, a Monako je dobio Olimpijakos i sada su crveno-bijeli "ispod crte". Potrebna im je pobjeda u Berlinu kako bi se vratili na mjesto koje vodi u Top 8.

A to neće biti lako! Od 20 časova gostuju Albi, timu koji je uspio da naređa čak šest pobjeda protiv ekipe sa Malog Kalemegdana. A sada će Dejan Radonjić morati da igra protiv izuzetno šuterski potentne ekipe bez svoja dva najbolja defanzivca.

Ostin Holins i Branko Lazić neće igrati protiv Albe, a plejmejker crveno-bijelih Nikola Ivanović prisjetio se meča iz prvog dijela sezone kada je u "Pioniru" Alba pobijedila sa 15 razlike.

"Ulazimo u posljednji dio sezone, čeka nas period u kom je svaki sekund na terenu bitan i tako moramo da pristupimo i tom meču. U prvom dijelu sezone nismo igrali kako treba, igrali smo jako loše", rekao je on.

U prvom duelu ova dva tima u Evroligi Crvena zvezda je odnijela pobjedu, a onda su Nijemci počeli redovno da ih pobjeđuju. Sada su u seriji od šest uzastopnih pobjeda nad crveno-bijelima, a Marko Simonović je pred meč objasnio zašto je ovaj tim toliko nezgodan.

"Jako su nezgodni. Mi smo bili u neugodnom momentu u tom prvom meču. Non-stop utrčavaju, protrčavaju, imaju Sikmu plejmejkera. Jeste četvorka, ali je plej. Znam šta sam rekao. Sikma fenomenalno nalazi spoljne i unutrašnje igrače. On je lider ekipe. Imaju dosta bekova koje trče, šutiraju. Sistem koji me podsjeća na Voriorse. Vjerovatno nisam u pravu, ali meni se tako čini", objasnio je on.

Sa 11 pobjeda crveno-bijeli su trenutno deveti na tabeli Evrolige, a do kraja regularnog takmičenja čeka ih još četiri meča, od čega čak tri u gostima. Imaju pobjedu manje i odigran meč manje od Monaka i u slučaju pobjede izjednačili bi se sa ekipom Saše Obradovića.

Djeluje da je sada najbolji mogući trenutak da se prekine crna serija, ali imaju li crveno-bijeli snage i kvaliteta za to?

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!