Zvezda u Berlinu traži put do TOP 8 Evrolige! Simonović ih uporedio sa Voriorsima: To ne smijemo da dozvolimo!

Uoči važne utakmice protiv Albe su svoja očekivanja iznijeli Marko Simonović i Nikola Ivanović.

Hoće li se Crvena zvezda naći među najboljih osam timova Evrolige? Sudbinu drži u svojim rukama. Da bi u tome uspjela moraće da dođe do uspjeha na nekom od gostovanja u narednom periodu. Prvu priliku za to imaće u petak uveče na gostovanju Albi u Berlinu (20 časova). Igraće protiv jednog od direktnih konkurenata za četvrtfinale elitnog takmičenja.

Uz to njemački tim nikako ne leži crveno-bijelima. U dosadašnjih sedam mečeva su upisali samo jedan trijumf i to u prvom međusobnom duelu 29. januara 2015. godine (86:69). Od tada je šest puta uzastopno Alba slavila. Posljednji put u oktobru prošle godine u Beogradu (63:78). To znači da će se srpski tim boriti i protiv tradicije.

Uoči tog duela su Marko Simonović i Nikola Ivanović iznijeli svoja očekivanja. Znaju šta bi mogao da bude ključ uspjeha, ali su svjesni da neće biti lako zbog problema sa povredama. Neće igrati Ostin Holins i Branko Lazić, a sa timom će putovati dvojica mladih igrača.

"Ulazimo u posljednji dio sezone, čeka nas period u kom je svaki sekund na terenu bitan i tako moramo da pristupimo i tom meču. U prvom dijelu sezone nismo igrali kako treba, igrali smo jako loše. Bez obzira na taj poraz od Barselone, igramo dosta kvalitetno u Evroligi. Nadam se da ćemo, uz sve probleme koje imamo, da odigramo dobar meč", rekao je Ivanović.

Plejmejker do skoro nije znao za loš skor Zvezde sa njemačkim predstavnikom.

"Tek ove sezone sam saznao da je bilo problema sa Albom. Rekao bih da je to tim koji dosta preuzima, igra dosta agresivno, imaju kvalitet u napadu i igrače koji mogu da igraju kvalitetnu odbranu i na bekovima i na centrima. To je predstavljalo problem u prvom dijelu sezone", kaže Ivanović.

Jedan od najiskusnijih članova tima Simonović ima dosta pohvala na račun narednog rivala.

"Čeka nas teška utakmica sa neugodnim rivalom. Neko moje simpatisanje njihove igre je da igraju dobro, atipični su, tim su koji dosta šutira za tri poena. To je taj sistem koji je postavio trener Aito, a koji oni održavaju. Lijepo ih je gledati, nije jednostavno igrati protiv njih. Izgubili su dvije utakmice od Barselone i Baskonije, što nisu kiksevi. Pokazaće reakciju, ne voli niko da izgubi dva meča kod kuće. Očekujemo fajtersku igre", kaže Simonović.

Marko ih je uporedio sa Golden Stejtom.

"Jako su nezgodni. Mi smo bili u neugodnom momentu u tom prvom meču. Non-stop utrčavaju, protrčavaju, imaju Sikmu plejmejkera. Jeste četvorka, ali je plej. Znam šta sam rekao", nasmejao se, pa nastavio.

"Sikma fenomenalno nalazi spoljne i unutrašnje igrače. On je lider ekipe. Imaju dosta bekova koje trče, šutiraju. Sistem koji me podsjeća na Voriorse. Vjerovatno nisam u pravu, ali meni se tako čini. Imamo problem jer nisu tu Lazić i Holins, dva igrača na spoljnim pozicijama koji imaju bitnu ulogu, prije svega defanzivno. Probaćemo da nadomjestimo njihov izostanak. Ključ bi mogao da bude da ih usporimo, da ne igramo na veliki broj poena. Imamo i mi neke prednosti, poput igre u 'piku', ali da ne otkrivam taktiku. Šalim se malo. Probaćemo da tražimo svoje šanse, ako nam se ukaže šansa da dobijemo."

Na kraju su i Nikola i Marko pričali o borbi za TOP 8, Olimpijakos nije pomogao.

"Sada su se stvari zakomplikovale, pratimo borbu za TOP 8. Da ne zvuči kao kliše, ali stvarno je daleko. Jedna utakmica mnogo može da promijeni. Mi imamo četiri, neke imaju pet, neke šest.Jedna pobjeda ili poraz mnogo mijenjaju. Bajern se nadao da će dobiti Panatinaikos, nama je super što su izgubili, ali svašta može da se desi. Nadam se da će sve biti dobro", ističe Simonović.

Na to se nadovezao organizator igre crveno-bijelih.

"Biće borba do samog kraja. Svaki trenutak je bitan u ovom dijelu sezone. Mogu da se prave kalkulacije, ali je jedini pravi put fokus na prvi naredni meč", zaključio je Ivanović.

