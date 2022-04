Zvezdu čeka duga pauza - Igokea, pa odmor! Crveno-bijeli na prinudnom "raspustu", poznato šta ih čeka!

Ekipa Dejana Radonjića moraće na pauzu od skoro mjesec dana zbog rasporeda takmičenja.

Izvor: MN PRESS

Završava Crvena zvezda i zvanično evroligaške obaveze u petak utakmicom protiv Efesa u Beogradu (21 čas). Poslije tog susreta može da se posveti pripremama za ono što slijedi poslije toga, a to je završnica ABA lige. Crveno-bijeli će gotovo izvjesno završiti ligaški dio na prvom mjestu i čekaće protivnika u polufinalu.

Prema novim propozicijama regionalnog takmičenja dva prvoplasirana tima idu direktno u polufinale, dok će se ekipe od treće do šeste pozicije u baražu boriti za preostala dva mjesta. Još uvijek nije poznato ko će sa kim igrati, zna se da će to biti Cedevita Olimpija, Budućnost, FMP i Igokea. U zavisnosti od konačnog plasmana će se znati parovi. Dok to čeka, ekipa Dejana Radonjića će imati i prinudni "raspust".

Do kraja prvog dijela ABA lige Zvezdu očekuju tri utakmice, dvije koje nadoknađuju zbog problema koje su imali sa koronom i jedna koja je unaprijed bila poznata. Prvo će gostovati u Podgorici ekipi Budućnosti (16. april u 21 čas), pa će igrati u Čačku (20. april u 19 časova) i na kraju dočekuju Igokeu 23. aprila (19 časova). Poslije duela sa timom Dragana Bajića slijedi pauza.

Prema kalendaru takmičenja Radonjićev tim se ponovo "uključuje" 18. maja i tada će početi polufinalni dueli. To znači da će imati skoro mjesec dana pauze, tačnije 25 dana. Doduše, treba dodati i da bi mogli da krenu i četiri dana ranije (14. maj), ali samo pod jednim uslovom.

Iz ABA lige su ranije saopštili da postoji mogućnost promjena u kalendaru, samo ako se utakmice baraža završe poslije dvije runde (30. april i 7. maj), odnosno ako oba tima dobiju dva meča, pošto se igra na dvije dobijene utakmice. Ukoliko na jednom od tih duela bude bilo potrebe za majstoricom, ništa se neće mijenjati.

Početak finalne serije zakazan je za 30. maj i igra se na tri pobjede, ali i za taj dio važi isto pravilo. Postoji mogućnost pomjeranja ukoliko se polufinalni susreti završe poslije dva meča.

Ovakav raspored ima i dobru i lošu stranu za crveno-bijele. Sa jedne strane može da pomogne u oporavku povrijeđenih igrača poput Ostina Holinsa, Branka Lazića i Maika Cirbesa, uz odmor za nosioce igre pred ključni dio sezone. Sa druge, može i da odmogne zbog predugog perioda bez takmičarskih utakmica...

Standings provided by SofaScore LiveScore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!