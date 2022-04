Zvao me Željko, a tata mi igrao u Zvezdi: Ko je "srpski Amerikanac" za koga se raspituje Partizan, ali i selektor Pešić!

Mladi košarkaš Saša Stefanović je na meti Partizana, a njegov otac je igrao za Zvezdu i postavio rekord SFRJ kaoprvi ikada Srbin draftovan u NBA.

Izvor: Profimedia/Tim Nwachukwu/MN press

Američki koledž Purdju napravio je ozbiljan rezultat tokom "martovskog ludila" u NCAA pošto je umalo stigao do fajnal-for završnice, a jedan od igrača koji su tokom sezone ostavili sjajan utisak je srpskog porijekla i o njemu će se sigurno još više pričati u godinama koje dolaze.

U pitanju je američko-srpski košarkaš Saša Stefanović (23, 196cm) koji je već četvrtu godinu na Purdjuu, a njegove igre dobro prati i Partizan, što je potvrdio i u intervjuu za "Sport Klub".

"Partizan je bio zainteresovan za mene, zvali su mog oca. Ipak, čekala me je posljednja godina na koledžu, završavam master sada. Nadao sam se da će me željeti i sljedeće godine, da se neće mnogo promijeniti. Nadam se da ću imati priliku, velika je čast da me timovi iz Srbije žele", ispričao je Stefanović.

Saša je iz košarkaške porodice pošto je njegov otac Ljubiša Stefanović nekadašnji igrač Crvene zvezde. Kratko je nosio dres kluba sa Malog Kalemegdana, a zanimljivo je da je bio prvi igrač iz SFRJ koji je izabran na NBA draftu.

Ljubiša "Lu" Stefanović se rodio u Aleksincu i još kao dijete se sa roditeljima preselio u SAD. Živio je u Kraun Pointu, mjestu nadomak Čikaga, gdje se zaljubio u košarku i "upao" potom na koledž Univerziteta Ilinoj Stejt. Tri godine zaredom igrali su na završnom turniru, a potom je 1985. godine izabran kao 97. pik na NBA draftu.

Ove sezone Saša Stefanović je u prosjeku postizao 10,4 poena za Purdju uz procenat šuta 39,2%. Igra na mjestu beka.

Birali su ga Supersoniksi, ali nije dobio na kraju ugovor, pa je otišao u Evropu gdje je nastupao, između ostalog, i za Crvenu zvezdu, a sada bi njegov sin mogao kod "vječitog" rivala.

"Moj tata je igrao za Zvezdu, a mene je zvao Partizan. Trener Obradović je legenda, poštujem njegov stil. Ako me ponovo zovu… Držim to u mislima. Takođe, mislio sam da imamo šansu da osvojimo NCAA", ispričao je Saša Stefanović koji je jedan od lidera Purdjua.

Potvrdio je i da su ga obišli selektor Svetislav Pešić i direktor Dragan Tarlać, kao i da mu je san da jednog dana zaigra za reprezentaciju Srbije.

"Osjećam da bih mogao da dodam neku vrijednost nacionalnom timu – mnogo odličnih igrača imamo, ali mogao bih da raširim teren, da šutiram... Šta god da treneri kažu, radio bih. Nadam se da ću uspjeti da igram za Srbiju, da će Pešić i Tarlać nastaviti da budu zainteresovani za mene. Kad god gledam neki sport, navijam za Srbiju, ne za SAD", zaključio je 23-godišnji košarkaš koji je sada da oku svima.