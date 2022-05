Gdje je ljepše igrati nego u Beogradu? Mirotić zna koliko ga Srbija voli, zato će mu ovaj F4 biti poseban! (VIDEO)

Nikola Mirotić je u Beogradu proglašen za najboljeg igrača Evrolige za ovu sezonu, a nakon MVP titule sada juri trofej koji još uvijek nema u svojoj vitrini!

Beograd je domaćin borbe za pehar Evrolige ove sezone, a prije nego što su počeli mečevi za trofej vidjeli smo brojne legende na dodjeli nagrada za najbolje. Najbolji među najboljima bio je Nikola Mirotić, ovogodišnji MVP Evrolige.

Kao i mnogo puta do sada kada je dolazio u prestonicu Srbije ponovo je istakao da voli da igra u Beogradu. Kako kaže – nigdje nije ljepše igrati košarku!

"Jako sam uzbuđen kao i ostali dio ekipe. Svi idemo sa željom da utakmica krene. gdje je ljepše igrati Fajnal for nego u Beogradu. Zaista sam jako srećan, ovo je pravo mjesto i znam da su ovdje veliki ljubitelji sporta. Znam da će biti ovdje sjajna atmosfera i uzbuđen sam", počeo je Mirotić.

Zahvalio se na podršci svima koji ga cijene u glavnom gradu Srbije i istakao da će F4 biti poseban jer će veliki dio njegove porodice biti prisutan.

"Hvala svim dragim ljudima koji me cijene i podržavaju i koji će biti sutra. Veliki dio moje porodice iz Crne Gore će doći takođe i tako da će sigurno biti jedan dio Arene gdje će biti samo moja porodica. Tako da je uvijek veliko zadovoljstvo biti ovdje u Beogradu i igrati utakmice", dodao je krilni centar Barselone.

Osvrnuo se i na polufinalni meč i nije želio da kaže koga bi više želio za protivnika u potencijalnom finalu.

"Korak po korak. Mislim da će biti jako teška utakmica u polufinalu i to je jedino na šta treba da mislimo. Ako prođemo dalje, ko god da dođe ako želiš da budeš šampion nema veze protiv koga igraš, svakoga moraš da pobijediš", dodao je on.

Barselona je ove sezone redovno pobjeđivala Real Madrid, ali ovo je potpuno novi meč.

"Napuštamo Španiju, igramo van zemlje i ovo je potpuno nova utakmica. Znamo kako će biti teško i moraćemo da damo sve od sebe svih 40 minuta", smatra Mirotić.

Na posljednjih pet mečeva Katalonci su bili bolji od Reala, ali to MVP Evrolige ne smatra za prednost.

"Ne mislim da to ide u našu korist, to donosi dodatni pritisak. Mi ne mislimo o tome, iako smo srećni zbog pobjeda u prošlosti. Ali ne smijemo da mislimo o tome, moramo da budemo skromni i da gledamo na ovo kao na novi meč. Znamo da Real sada igra sjajnu košarku", rekao je on.

Na kraju je istakao da to što još uvijek nema pehar Evrolige ne stvara dodatni pritisak, mada naravno misli i o tome!

"Još je jurim, nadam se da ću je ove godine osvojiti. Još uvijek lovim tu titulu i nije lako. Ali vjerujem, vjerujem prvenstveno u tim, a onda i u sebe. Ipak nema potrebe za dodatnim pritiskom i najvažnije je da uživam dok igram košarku. A to je lako u Beogradu", završio je Mirotić.

