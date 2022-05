U Beogradu gledamo "američki" Fajnal for! Evo svih država koje imaju predstavnike - Srbija jedina iz regiona juri trofej

Možda i loš znak za evropsku košarku - Amerikanaca ima duplo više nego Francuza koji su na drugom mjestu po predstavljenosti na F4.

Košarkaška elita Evrope se skupila u Beogradu kako bi prisustvovala Fajnal foru Evrolige, na kome će i Srbija imati svoje predstavnike. Sa dva igrača koji će juriti pehar šampiona Evrope Srbija je među 15 država čiji košarkaši nastupaju za ovom turniru.

Dok se Srbija bori za dva mjesta u Evroligi, dva srpska reprezentativca će igrati za pehar šampiona Evrope, pa ćemo tako biti jedina država iz regiona sa predstavnikom, ako se ne računa naturalizovani reprezentativac Slovenije Entoni Rendolf.

Hrvatska je trebalo da ima svog predstavnika, ali nažalost povreda je spriječila Krunoslava Simona da nastupi. On je stigao u Beograd, ali će biti samo na klupi!

VASA ZNA KAKO, PETRUŠEV SE NADA

Vasilije Micić je već drugi put učesnik Fajnal fora u svom rodnom gradu i to zna da cijeni! Istakao je da ipak sada ima mnogo više smirenosti i iskustva nego kada je kao igrač Žalgirisa uzeo treće mjesto 2018. godine.

Najbolji strijelac takmičenja je siguran da sada može da pruži mnogo više i da pomogne svojoj ekipi da odbrani titulu!

"Nevjerovatno osjećanje, jako sam srećan što sam opet u Beogradu. Već sam pominjao da većina igrača nikada ne odigra Fajnal 4 nijednom, a ja sam već drugi put u svom rodnom gradu. Osim toga ovo iskustvo je definitivno drugačije nego prethodno. Tada sam bio jako nervozan i previše uzbuđen. Sada sam mirniji, iskusniji i veoma srećan što sam tu", rekao je Micić pred trening koji je njegov tim imao u "Areni".

Drugi srpski predstavnik je Filip Petrušev, bivši centar Mege i Gonzage koji je započeo sezonu u Efesu sjajno i bio siguran u startnoj petorci, ali je nakon nekoliko mjeseci potpuno pao u sjenku Brajanta Danstona i Tibora Plajsa, pa sada jedva da dobija šansu. Ostaje nam da se nadamo da će Ergin Ataman odlučiti da mu pruži šansu u Beogradu.

AMERIČKI F4 I SJAJNI FRANCUZI!

Ako računamo i nekoliko Amerikanaca koji igraju za druge reprezentacije (Larkin, Rendolf, Danston, Kjurik, Dejvis) na ovom Fajnal foru ima ubjedljivo najviše košarkaša iz te države. Sjedinjene Američke Države daju čak 16 učesnika F4, od koji su mnogi lideri svojih timova.

Iako nema svoj tim u Beogradu, Francuska je evropska država sa najviše košarkaša na turniru. To je prokomentarisao i košarkaš Real Madrida Fabijan Kozer.

"To je zaista sjajno, govori mnogo o načinu na koji nas treneri uče da igramo košarku i osjećam da imamo toliko igrača koji dolaze u narednim godinama. To pokazuje mnogo toga, a nacionalni tim svake godine uzima medalje i vidi se da to nije samo stvar sreće. Imamo mnogo igrača u Evropi, u NBA i biće ih još više. Ima mnogo sjajnih klinaca u Francuskoj", rekao je on.

Francuzi drže drugo mjesto sa osam igrača, a potom slijede Grčka sa sedam i Španija sa šest, što je prilično malo ako se zna da Španci imaju dva tima na turniru. Turci imaju četiri košarkaša, od toga jednog van Efesa (Šanli), dok po dvojicu predstavnika imaju Srbija i Argentina.

Litvanija, Letonija, Australija, Švedska, Mađarska i Njemačka imaju po jednog igrača, a Bugarska i Zelenorstska Ostrva imaju takođe po jednog igrača na F4, ali su Saša Vezenkov i Valter Tavares uz to u idealnom timu Evrolige! Evo kompletne tabele:

SAD (16) :Vokap, Mekisik, Ejsi, Martin, Larkin, Brajant, Anderson, Singlton, Danston. Vilijams-Gos, Tompkins, Rendolf, Higins, Kjurik, Hejs, Dejvis

FRANCUSKA (8) : Žan-Šarl, Fal, Beboa, Moerman, Ertel, Kozer, Jabusele, Poaje

GRČKA (7) : Loncis, Slukas, Dorsi, Larencakis, Papanikolau, Printezis, Kalates

ŠPANIJA (6) : Ljulj, Fernandez, Abalde, Abrinjes, Mirotić, Oriola

TURSKA (4) : Balbaj, Tunčer, Sabir, Šanli

SRBIJA (2) : Petrušev, Micić

ARGENTINA (2): Dek, Laprovitola

LITVANIJA (1): Jokubaitis,

LETONIJA (1) : Smits

ZELENORTSKA OSTRVA (1) : Tavareš

AUSTRALIJA (1) : Eksum

ŠVEDSKA (1) : Tejlor

MAĐARSKA (1) : Hanga

NJEMAČKA (1) : Plajs

BUGARSKA (1): Vezenkov

