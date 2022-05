Debakl Borca na "Pecari": Široki zaledio Banjalučane na "minus 35" koševa!

Košarkaši Borca doživjeli su katastrofu u Širokom Brijegu u sedmom kolu Lige 6 prvenstva Bosne i Hercegovine.

Izvor: ABA league/Dragana Stjepanović

Košarkaši iz Banjaluke su doživjeli debakl na "Pecari" i upisali peti poraz u Ligi 6.

ŠIROKI - BORAC 89:54 (27:12, 31:15, 16:15, 15:12)

Banjalučani su katastrofalno ušli u meč i osim početnih 2:0 nisu imali prednost na "Pecari".

Štaviše hercegovačka ekipa je držala crveno-plave na pet pogodaka u prvih 7.5 minuta, da bi u finišu prve četvrtine gosti ipak uspjeli da ubace još sedam, pa je prvi period okončan sa 15 razlike u korist domaćina - 27:12.

Izabranici Zorana Kašćelana nisu uspjeli u drugom kvartalu da barem smanje vođstvo Širokog, koji je bez većih problema održavao 15-ak poena prednosti, pa je crnogorski stručnjak pokušao da minutom odmora "razdrma" svoje igrače.

Međutim, prednost ekipe Jusupa je narasla do "plus 20", a onda i do odlaska na odmor i do 31 pogodak razlike.

Crveno-plavi su pokušali da smanje razliku u trećem periodu, dobro su krenuli i serijom 8:0 uspjeli da natjeraju Jusupa da pozove minutu odmora, koja je urodila plodom za lidera šampionata.

Odbili su Širokobriježani nalet Borca i do ulaska u posljednju četvrtinu još povećali prednost u odnosu na rezultat sa poluvremena - 74:42.

U četvrtom kvartalu, vođstvo je naraslo i do "plus 42" sredinom perioda, da bi u samom finišu Banjalučani smanjili na "podnošljivijih" 35 razlike.

Najbolji pojedinci prvog dijela bili su Luka Božić sa 25, dok su Dontaj Karuders, Mate Vucić i Ive Ivanov postigli po 12 pogodaka.

U banjalučkom taboru Stefan Kenić i Vuk Bošković su takođe zabilježili po 12 koševa.

LIGA 6, sedmo kolo

Spars - Igokea 68:101

Leotar - Sloboda 87:78

Široki Brijeg - Borac 89:54

POREDAK: Široki 6-1, Igokea 5-2, Spars 3-3, Sloboda 3-4, Leotar 3-4, Borac 2-5.

(mondo.ba)