Htjeli bivšeg centra Partizana, ali ga je "oteo" Greg Popovič! Ataman otkrio - Onda smo doveli Petruševa, ali...

Ergin Ataman otkrio je šta je bio problem sa Filipom Petruševom u Efesu.

Izvor: MN PRESS

Ergin Ataman je u Beogradu ušao u košarkašku istoriju, zajedno sa Efesom odbranio je titulu prvaka Evrope osvojenu prošle sezone i potvrdio pravu dinastiju koju stvara u Istanbulu. Tim koji nije mnogo mijenjan sada je ponovo dominirao kada je najbitnije.

Najveće promjene bile su u centarskoj liniji, a Ataman nije propustio da iskritikuje Sertača Šanlija, turskog centra koji je poslije sjajne prošle sezone u Efesu potpisao za Barselonu. Sada je u razgovoru za "Milijet" otkrio da je planirao da ga zamijeni jednim bivšim centrom Partizana!

"Najimpresivnija stvar na startu sezone bio je odlazak Sertača Šanlija. On je imao veliki udio u osvajanju šampionata prošle godine i tim se navikao na njega. Kada je otišao zapravo smo dogovorili dolazak Džoka Lendejla, ali je on imao NBA klauzulu i otišao je tamo čim je odigrao dobro na Olimpijskim igrama", objasnio je Ataman.

Kada je Lendejl potpisao za San Antonio stigao je mladi Filip Petrušev. Dobro je počeo, ali sada je Ataman otkrio da je problem sa njim bio što fizički nije mogao da izdrži tempo.

"Rizikovali smo sa Petruševom. On je mlad igrač koji je bio proglašen za MVP-a Jadranske lige, ali to što on na tako visokom nivou nije mogao fizički da izdrži bila je naša greška", otkrio je Ataman i otkrio da je i sa drugim centrima imao problema na startu sezone:

"Danston je takođe bio van forme na startu sezone i svi su pričali da ne može više da igra", dodao je on.

