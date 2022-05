"Najvažnije je da budeš čovjek!" Željko bez komentara na haos u derbiju: Sjetite se šta sam rekao kad sam došao...

Željko Obradović nije imao komentar na haos u finišu "vječitog" derbija, a stvari koje je vidio od svojih igrača daju mu optimizam pred nastavak serije protiv Zvezde.

Crvena zvezda vodi 2:0 u finalu plej-ofa ABA lige pošto je "odbranila" svoj teren. Gledali smo uzbudljivu utakmicu, Partizan je u finišu imao čak i prednost, ali je u završnici za infarkt ipak slavio aktuelni šampion 85:81.

Uprkos porazu, trener crno-bijelih Željko Obradović bio je i te kako zadovoljan izdanjem svojih košarkaša. Pružili su znatno bolji otpor nego u prvoj utakmici, pokazali bolji nivo energije i zakomplikovali Crvenoj zvezdi put do drugog trijumfa, tako da je Obradović na konferenciji za medije kazao da vjeruje pred promjenu domaćinstva.

"Čestitam Zvezdi na još jednoj pobjedi i čestitam mojim igračima na izvanrednoj utakmici. Veoma sam zadovoljan kako smo igrali, borili se do zadnjeg atoma snage. To mi uliva povjerenje pred nastavak serije, daćemo sve od sebe da se serija nastavi, bilo je drugačije od prve utakmice", kazao je Željko Obradović koji je smirenim tonom analizirao sve što je vidio tokom burne utakmice "vječitih" rivala.

Upitan da prokomentariše uvrede sa tribina i haos na samom kraju utakmice, Obradović je podsjetio na svoje riječi kada je došao u Partizan, a to je da će insistirati na tome da smiri napetosti između Zvezde i Partizan.

"Kad sam došao, rekao sam da ću probati da se stvari relaksiraju, ne želim nikakav komentar, tako ću i nastaviti. Uvijek sam se ponašao prema svima korektno, to je neuporedivo važnije od svega, pa i od rezultata. Najvažnije je da budeš čovjek", rekao je Obradović novinarima.

"Nemam komentar ni na to na kraju, imaju snimci, neću da komentarišem to".

Čija je bila odluka da Matijas Lesor promaši slobodno bacanje na kraju utakmice?

"To je odluka u dogovoru sa njim, ali ne na način na koji je to uradio. Košarkaš koji to uradi ne smije da ide na skok sem ako mu se odbije lopta u ruke. Ja nikad u životu nisam analizirao zadnji napad, ali mislim da postoji 39 minuta i 50 sekundi još... Zadnja lopta je uvijek kocka, a čestitke Lesoru na požrtvovanosti", zaključio je trener Partizana.

